В России вырос спрос на онлайн-обучение в автошколах 

За период самоизоляции в России поиск образовательных услуг автошкол в городах-миллионниках вырос на 69%, следует из данных международной картографической компании «2ГИС».

Эксперты отмечают, что спрос на онлайн-обучение вождению в Москве увеличился на 141% по сравнению с началом апреля этого года, передает RT.

Кроме столицы, интерес к онлайн-обучению в автошколах вырос у жителей Уфы — на 131%, Перми — на 119%, Казани — на 89% и Ростова-на-Дону — на 82%.

«Интерес к обучению на права связан и с тем, что уже к 20-м числам апреля больше половины автошкол в России запустили онлайн-занятия — видеоуроки, презентации с голосовыми пояснениями и онлайн-тестирование теоретических знаний», — поясняют аналитики.

При этом отмечается, что в целом в городах России спрос на образовательные услуги онлайн за период самоизоляции вырос на 42%.