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В России вырос спрос на онлайн-обучение в автошколах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
В России вырос спрос на онлайн-обучение в автошколах
Фото: РИА Новости
За период самоизоляции в России поиск образовательных услуг автошкол в городах-миллионниках вырос на 69%, следует из данных международной картографической компании «2ГИС».
Эксперты отмечают, что спрос на онлайн-обучение вождению в Москве увеличился на 141% по сравнению с началом апреля этого года, передает RT.
Кроме столицы, интерес к онлайн-обучению в автошколах вырос у жителей Уфы — на 131%, Перми — на 119%, Казани — на 89% и Ростова-на-Дону — на 82%.
«Интерес к обучению на права связан и с тем, что уже к 20-м числам апреля больше половины автошкол в России запустили онлайн-занятия — видеоуроки, презентации с голосовыми пояснениями и онлайн-тестирование теоретических знаний», — поясняют аналитики.
При этом отмечается, что в целом в городах России спрос на образовательные услуги онлайн за период самоизоляции вырос на 42%.
Ранее автошколы попросили о помощи на фоне коронавируса. В обращениях профильных ассоциаций премьеру Михаилу Мишустину говориться, что экономический кризис на фоне коронавируса может привести к гибели отрасли подготовки водителей — около 90% российских автошкол могут закрыться.
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Автоновости , Михаил Мишустин
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