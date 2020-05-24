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В России выставили на продажу очень редкий Lamborghini 

ИА Regnum 1 час назад
В России выставили на продажу очень редкий Lamborghini
Фото: ТАСС
Родстер Lamborghini Reventon, тираж которого составляет 15 экземпляров, выставил на продажу продавец из Санкт-Петербурга за 99 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на веб-портале «Авто.ру».
По словам продавца, суперкар 2010 года выпуска он продаёт, так как обновляет свою коллекцию автомобилей более современными моделями.
На спидометре, выставленной на продажу модели, 9000 км. Владелец авто уверяет, что Lamborghini проходит всё необходимое техническое обслуживание ежегодно перед началом летнего сезона.
Стоит отметить, что модель Lamborghini Reventon создана на основе Murcielago. Машина снабжена атмосферным двигателем 6.5 V12 производительностью 670 л. с. Этот агрегат сочетается с 6-скоростным «роботом» с одним сцеплением и полным приводом.
От 0 до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 3,4 секунды. Максимальная скорость родстера равна 330 км/ч.
Ранее японская тюнинговая компания Liberty Walk выставила на продажу рестайлинговый Lamborghini Aventador коричневого оттенка с оригинальными бронзовыми колёсными дисками и карбон-керамическими тормозными колодками.
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Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Lamborghini , Lamborghini Aventador , Lamborghini Reventon
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