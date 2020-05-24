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«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера 

Мария Иванова 4 часа назад
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера
Фото: РИА Новости
«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство авто сегмента Lada Granta. Об этом сообщает «Прайм».
По данным агентства, автомобили будут выпущены в рамках заключенного специального инвестиционного контракта.
Также компания планирует вывести на рынок машину «нижнего С-сегмента» (гольф-класса). Сейчас к таким авто у «АвтоВАЗа» относится Lada Vesta.
«Прайм» отмечает, что специнвестконтракт был заключен Минпромторгом при участии регионов с «АвтоВАЗом», «Рено Россия», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и «Мицубиси Моторс Рус» в январе 2018 года.
Этот контракт стал самым дорогим для автопрома: за десять лет партнеры вложат 70 миллиардов рублей в развитие модельного ряда Lada, Nissan, Datsun, Renault и Mitsubishi.
Как писал «Рамблер», «АвтоВАЗ» до 2026 года планирует выпустить десять новых моделей (в их число может войти преемник Lada 4x4) и семь рестайлинговых (Lada Niva, Vesta, Largus и другие).
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Автоновости , Nissan , Datsun , Lada Granta , Nissan Datsun , Lada Vesta , Lada , Renault , Mitsubishi , Минпромторг , Автоваз
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