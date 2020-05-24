«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера 

По данным агентства, автомобили будут выпущены в рамках заключенного специального инвестиционного контракта.

Также компания планирует вывести на рынок машину «нижнего С-сегмента» (гольф-класса). Сейчас к таким авто у «АвтоВАЗа» относится Lada Vesta

«Прайм» отмечает, что специнвестконтракт был заключен Минпромторгом при участии регионов с «АвтоВАЗом», « Рено Россия», « Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и «Мицубиси Моторс Рус» в январе 2018 года.

Renault и Mitsubishi. Этот контракт стал самым дорогим для автопрома: за десять лет партнеры вложат 70 миллиардов рублей в развитие модельного ряда Lada, Nissan, Datsun

Как писал «Рамблер», «АвтоВАЗ» до 2026 года планирует выпустить десять новых моделей (в их число может войти преемник Lada 4x4) и семь рестайлинговых (Lada Niva, Vesta, Largus и другие).