Россиян предупредили об автодилере-обманщике 

Издание Car.ru рассказало, что в одном из российских регионов дилерский центр заманивал клиентов машинами по выгодным ценам, а в итоге оформлял на них большие кредиты.

По данным издания, центр называл себя официальным и сотрудничал с одним из известных банков.

Клиентов, которые собирались приобрести автомобиль за наличные, консультанты убеждали совершить покупку в кредит. Они обещали, что благодаря скидке от банка таким способом удастся сэкономить. Также за оформление кредита предлагался набор подарков от дилера, в который входили зимняя резина, полис КАСКО на год и гарантия.

Покупателям обещали снижение цены на сто тысяч рублей при оформлении кредита. К примеру, стоимость новой Lada Vesta снижалась до 700 тысяч рублей. Однако в кредитном договоре была указана другая сумма — 1,5 миллиона рублей. Обычно клиенты невнимательно читали договор и замечали это только после подписания документов.

Как писал «Рамблер», ранее эксперты рассказали Life , что нужно учесть при оформлении автокредита.

Специалисты считают, что автокредит брать не стоит, если на руках нет 50 процентов от полной стоимости машины. Минимальный первоначальный взнос должен быть не менее 20 процентов.

Аналитик ООО «Эксперт плюс» Кирилл Стариков в первую очередь посоветовал потребовать от сотрудника банка подробного разъяснения каждого пункта договора и ежемесячных трат на кредит.