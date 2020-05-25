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С 25 мая в столице возобновляет работу каршеринг 

Российская Газета и ещё 1 3 часа назад
В столице возобновляет работу каршеринг
Фото: ТАСС
С 25 мая по столице снова можно поехать на каршеринговом автомобиле. Машины пока разрешили сдавать в аренду не менее чем на пять дней. Как минимум пять крупных операторов объявили, что готовы к рестарту.
Закрыли каршеринг 13 апреля.
"Каждой арендной машиной пользуются по несколько человек в день. Нет возможности отследить, как будут дезинфицироваться автомобили при таком режиме", — объяснил глава города эту меру.
Как уже писала "РГ", часть каршеринговых машин отогнали на стоянки, какие-то остались на городских парковках, с некоторых сняли фирменную оклейку и приспособили под доставку товаров.
Сейчас, когда заболеваемость COVID-19 в городе стала снижаться, власти разрешили работу каршеринга, но с антивирусными ограничениями.
"Это не каршеринг в полном смысле слова, но это вынужденная необходимость", — признал Собянин по итогам консультаций с Роспотребнадзором.
Тем не менее ехать можно. При условии, что операторы будут тщательно дезинфицировать автомобиль после каждого клиента. А у клиентов при аренде машины проверят по приложению пропуск.
"Яндекс. Драйв", "Делимобиль", Belka Car, Lifcar и YouDrive, согласились с поставленными перед ними условиями и объявили о рестарте. Их пятидневные тарифы уже известны. В среднем день аренды обойдется в 1200 руб. Но это очень приблизительно — суммы зависят от марки и километража. Для ориентира — антивирусные тарифы Lifcar: 6 тыс. руб. за пятидневку на Lifan X50, 8 тыс. — за Lifan X60. Бензин — за свой счет. И за машиной надо ехать на фирменную стоянку. Или платить 500 руб. за доставку.
При таком формате каршеринг стал похож на сервисы долгосрочной аренды. Воспользоваться каршерингом могут только обладатели долгосрочных рабочих пропусков. Собеседники "РГ" из числа представителей операторов считают, что клиенты все-таки найдутся, хотя и не такие многочисленные, как до пандемии. Например, предложение актуально для поваров ресторанов, которые продолжают работать на доставку. Для тех, у кого пропуска привязаны к служебным удостоверениям: журналистов, адвокатов, нотариусов. Словом, всех, кому требуется быстро перемещаться.
Видео дня. Каршеринг заработает в Москве с 25 мая
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Автоновости , Lifan X60 , Lifan , Lifan X50 , Яндекс , Роспотребнадзор
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