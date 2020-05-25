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СМИ: Renault и Nissan рассматривают сокращение расходов более чем на $5 млрд 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Renault и Nissan могут сократить расходы более чем на $5 млрд
Фото: Прайм
Автопроизводители Renault и Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, готовятся на текущей неделе объявить о сокращении расходов более чем на 5 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Официальные объявления компаний ожидаются в среду, четверг и пятницу, добавило издание.
По словам источников, Nissan планирует сократить расходы еще примерно на 3 миллиарда долларов дополнительно к экономии на такую же сумму, объявленной в июле 2019 года. С момента июльского объявления Nissan сократил почти 15 тысяч сотрудников, и планируется дальнейшее уменьшение штата наряду с сокращением бюджета в каждом отделе — от проектного до планирования мероприятий.
"Новый план компании также предусматривает сокращение производственных мощностей еще на миллион единиц к тому, что было объявлено в прошлом году, в результате чего годовой объем производства Nissan составит около 5,5 миллиона автомобилей", — добавили источники.
Французский автопроизводитель Renault в свою очередь намерен сократить структурные расходы как минимум на 2 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов), или на 20% в течение следующих трех лет.
Издание добавляет, что изначально компании вместе планировали продать примерно 14 миллионов автомобилей к 2022 году, а сейчас, как добавили источники, целевой показатель приближается к 10 миллионам машин.
Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Renault принадлежит 43,4% Nissan.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Renault , Wall Street Journal
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