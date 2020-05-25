Гражданам вернут право сообщать о нарушителях ПДД

Министерство юстиции планирует оставить в КоАП возможность использования приложения для смартфонов, чтобы с его помощью сообщать Госавтоинспекции о нарушителях Правил дорожного движения.

Столичное приложение "Помощник Москвы" часто критиковали за незаконность использования. В прошлом году постановлением Верховного суда было разъяснено, что нельзя фиксировать нарушения с помощью технических средств, которые находится в руках человека. После этого столичные судебные инстанции в большом количестве отменяли выписанные таким образом штрафы.

Прислушавшись к решению Верховного суда, Министерство юстиции предложило полностью запретить приложение. Это совершенно не понравилось московскому правительству и власти столицы попросили на законодательном уровне разрешить использование "переносных устройств".

По словам заместителя председателя одного из комитетов Государственной Думы Вячеслава Лысакова, московское приложение всё же будет запрещено и вместо него сознательные граждане смогут взять на вооружение всероссийский вариант — "Народный инспектор". Зарегистрироваться в нём придётся через портал Госуслуг, но в новом приложении появится возможность фиксировать нарушения не только федерального, но и региональных КоАП.