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Гражданам вновь вернут право сообщать о нарушителях ПДД 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Гражданам вернут право сообщать о нарушителях ПДД
Фото: Car.ru
Министерство юстиции планирует оставить в КоАП возможность использования приложения для смартфонов, чтобы с его помощью сообщать Госавтоинспекции о нарушителях Правил дорожного движения.
Столичное приложение "Помощник Москвы" часто критиковали за незаконность использования. В прошлом году постановлением Верховного суда было разъяснено, что нельзя фиксировать нарушения с помощью технических средств, которые находится в руках человека. После этого столичные судебные инстанции в большом количестве отменяли выписанные таким образом штрафы.
Прислушавшись к решению Верховного суда, Министерство юстиции предложило полностью запретить приложение. Это совершенно не понравилось московскому правительству и власти столицы попросили на законодательном уровне разрешить использование "переносных устройств".
По словам заместителя председателя одного из комитетов Государственной Думы Вячеслава Лысакова, московское приложение всё же будет запрещено и вместо него сознательные граждане смогут взять на вооружение всероссийский вариант — "Народный инспектор". Зарегистрироваться в нём придётся через портал Госуслуг, но в новом приложении появится возможность фиксировать нарушения не только федерального, но и региональных КоАП.
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Автоновости , Другое , Минюст РФ , ГИБДД , Правительство Москвы
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