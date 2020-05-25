Прощай, Нью-Йорк: автосалон окончательно отменили

Международный автосалон в Нью-Йорке, ранее перенесенный из-за коронавируса на 26 августа — 6 сентября, отменили.

Изначально выставку планировали провести с 8 по 19 апреля. Местом проведения должен был стать центр имени Джейкоба Джейвтса на Манхэттене, в котором в настоящий момент развернута временная больница для зараженных COVID-19.

Организаторы автосалона уже назвали даты проведения шоу в следующем году. В 2021 году Нью-Йоркский автосалон пройдет с 31 марта по 11 апреля. По расчетам организаторов, выставка может стать крайне популярной из-за ожидаемого всплеска спроса на автомобили в США после окончания пандемии.

Ранее из-за коронавируса отметили Женевский, Детройтский и Московский автосалоны. Автосалон в Пекине перенесли на сентябрь. Парижский автосалон планируют провести в октябре, однако формат будет изменен: шоу впервые пройдет в онлайн-режиме.