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Автосалон в Нью-Йорке окончательно отменили 

Авторамблер 2 часа назад
Прощай, Нью-Йорк: автосалон окончательно отменили
Фото: Авторамблер
Международный автосалон в Нью-Йорке, ранее перенесенный из-за коронавируса на 26 августа — 6 сентября, отменили.
Изначально выставку планировали провести с 8 по 19 апреля. Местом проведения должен был стать центр имени Джейкоба Джейвтса на Манхэттене, в котором в настоящий момент развернута временная больница для зараженных COVID-19.
Организаторы автосалона уже назвали даты проведения шоу в следующем году. В 2021 году Нью-Йоркский автосалон пройдет с 31 марта по 11 апреля. По расчетам организаторов, выставка может стать крайне популярной из-за ожидаемого всплеска спроса на автомобили в США после окончания пандемии.
Ранее из-за коронавируса отметили Женевский, Детройтский и Московский автосалоны. Автосалон в Пекине перенесли на сентябрь. Парижский автосалон планируют провести в октябре, однако формат будет изменен: шоу впервые пройдет в онлайн-режиме.
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