В России появится новый автобренд 

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Компания Chery готовит к выходу на российский рынок своего премиального суббренда, который получит название CheryExeed.

Имя состоит из двух слов: "chery", что на китайском означает "особое благословление", и "exeed" — производного от английского exceed — "превышать, превозмогать". В Китае бренд называется Exceed.

Первым на отечественном рынке появится кроссовер TXL, который уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Премьера SUV состоится сразу после снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает в понедельник пресс-служба Chery.

Exeed TXL В следующем году будет представлен еще один кроссовер — семиместный флагман VX. Ранее сообщалось, что обе модели будут собирать в США, организовав поставку комплектующих из КНР.

Exeed VX TXL базируется на модульной платформе M3X. По габаритам кроссовер схож с Hyundai Santa Fe: его длина составляет 4775 мм, ширина — 1885 мм, а высота — 1706 мм при колесной базе 2800 мм.

Все сиденья пятиместного салона имеют кожаную обивку. На передней панели установлены 10,1-дюймовый дисплей мультимедийной системы и 7-дюймовая цифровая приборка.

В ОТТС вписан только один двигатель — это 1,6-литровый турбомотор TGDI мощностью 190 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Мотор агрегатируется с семидиапазонной роботизированной коробкой с двумя сцеплениями в масляной ванне.

В Китае цена TLX варьируется от 135,9 тыс. до 175,9 тыс. юаней (от 1,2 млн до 1,6 млн руб. по текущему курсу).