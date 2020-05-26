Закон о такси снова вернули на доработку 

В отзыве говорится, что в проекте не учтены замечания и предложения минтранса , согласованные с ФСБ России . Хотя эти замечания сохраняют свою актуальность.

Кроме того, положения законопроекта о необходимости обязательной установки тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобили легкового такси возлагают значительные дополнительные расходы. А с учетом сложившейся социально-экономической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), это не согласуется с мерами, направленными на поддержание государством транспортной отрасли как малого бизнеса.

Установка тахографов в машины такси потребует значительных расходов для малого бизнеса

В общем, проект нуждается в доработке.