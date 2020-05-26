Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan Skyline GT-R превратили в универсал 

Car.ru 3 часа назад
Nissan Skyline GT-R превратили в универсал
Фото: Car.ru
Одним из серьезных недостатков Nissan GT-R является очень маленькое внутреннее пространство. При заявленной формуле 2+2 сзади могут разместиться только дети или взрослые очень маленького роста. Компания Vistec R Imports решила исправить этот недостаток и превратила R33 Skyline GT-R в универсал.
Если помимо любви к агрессивному вождению вам иногда приходится перевозить пассажиров или большое количество багажа, стоит непременно присмотреться к этому автомобилю.
Инженеры компании смогли полностью сохранить производительность модели. Благодаря своему 2,6-литровому двигателю на 278 лошадиных сил спорткар проезжает четверть мили за 11,89 секунды и финиширует на скорости 305 километров в час. На японской трассе Цукуба он показал время, всего лишь на 3 секунды уступающее Nissan R35.
Автомобиль оснастили новой турбиной, увеличенным интеркулером, переработанным регулятором фаз газораспределения, контроллером наддува и спортивным глушителем Blitz Nur-Spec.
Помимо дополнительного багажного пространства Skyline GT-R Speed Wagon получил рулевое колесо Nardi, аудиоподготовку Kenwood и четыре кресла Recaro в салоне.
Автомобиль собран в единственном экземпляре и сейчас Vistec R Imports предлагает его за 85 000 долларов, что по актуальному курсу составляет 6,09 миллиона рублей.
Видео дня. Автомобили будут оповещать о нарушениях ПДД
Car.ru: последние новости
Представлен новый спорткар Nissan 400Z Представлен новый спорткар Nissan 400Z В России появится новый автобренд — Chery Exeed В России появится новый автобренд — Chery Exeed Президент РФ подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент РФ подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Комментарии
Автоновости , Nissan , Nissan Skyline , Nissan GT-R
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы
Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера
92-й вместо 95-го: что советуют эксперты
92-й вместо 95-го: что советуют эксперты
Мамонты автопрома: почему вымирают рамные внедорожники?
Мамонты автопрома: почему вымирают рамные внедорожники?
Терпение кончилось: ГИБДД доводит пешеходов до слез
Терпение кончилось: ГИБДД доводит пешеходов до слез
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение