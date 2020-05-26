Nissan Skyline GT-R превратили в универсал 

Одним из серьезных недостатков Nissan GT-R является очень маленькое внутреннее пространство. При заявленной формуле 2+2 сзади могут разместиться только дети или взрослые очень маленького роста. Компания Vistec R Imports решила исправить этот недостаток и превратила R33 Skyline GT-R в универсал.

Если помимо любви к агрессивному вождению вам иногда приходится перевозить пассажиров или большое количество багажа, стоит непременно присмотреться к этому автомобилю.

Инженеры компании смогли полностью сохранить производительность модели. Благодаря своему 2,6-литровому двигателю на 278 лошадиных сил спорткар проезжает четверть мили за 11,89 секунды и финиширует на скорости 305 километров в час. На японской трассе Цукуба он показал время, всего лишь на 3 секунды уступающее Nissan R35.

Автомобиль оснастили новой турбиной, увеличенным интеркулером, переработанным регулятором фаз газораспределения, контроллером наддува и спортивным глушителем Blitz Nur-Spec.

Помимо дополнительного багажного пространства Skyline GT-R Speed Wagon получил рулевое колесо Nardi, аудиоподготовку Kenwood и четыре кресла Recaro в салоне.

Автомобиль собран в единственном экземпляре и сейчас Vistec R Imports предлагает его за 85 000 долларов, что по актуальному курсу составляет 6,09 миллиона рублей.