Kia привезет в Россию новую Optima 

Седан К5 нового поколения, известный в России как Kia Optima, все же доберется до отечественного рынка.

Дата дебюта Optima в России пока держится в секрете и будет объявлена позже, сообщает во вторник "Автостат" со ссылкой на пресс-службу бренда. При этом Kia отказалась от вывода новой Optima на европейские рынки, где седан не выдерживает конкуренции со стороны немецких автомобилей.

Kia

Kia представила Optima пятого поколения в ноябре прошлого года, а в декабре состоялась премьера глобальной версии бизнес-седана. Сменивший поколение автомобиль стал длиннее и "перерос" Toyota Camry: колесная база выросла на 45 мм до 2850 мм, длина увеличилась до 4905 мм (+50 мм), высота, напротив, уменьшилась на 20 мм до 1445 мм, а ширина осталась прежней — 1860 мм.

Внешность претерпела значительные изменения: седан получил модную "заваленную" крышу, новую решетку радиатора, рельефный бампер и необычную оптику.

В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, тачскрин мультимедиа размерностью 10,25 дюймов и фоновая подсветка интерьера.

Kia

Для Optima впервые стала доступна система полного привода. В гамму двигателей в России войдет турбомотор объемом 1,6 мощностью 180 л.с. и 2-литровый двигатель мощностью 180 л.с. Оба сочетаются с восьмидиапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и "мокрым" картером.

Цена новой Optima пока неизвестна. На сегодняшний день в России доступен седан четвертого поколения, стоимость которого варьируется от 1,36 мл до 2,11 млн руб.