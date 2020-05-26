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Kia привезет в Россию новую Optima 

Авторамблер 3 часа назад
Kia привезет в Россию новую Optima
Фото: Kia
Седан К5 нового поколения, известный в России как Kia Optima, все же доберется до отечественного рынка.
Дата дебюта Optima в России пока держится в секрете и будет объявлена позже, сообщает во вторник "Автостат" со ссылкой на пресс-службу бренда. При этом Kia отказалась от вывода новой Optima на европейские рынки, где седан не выдерживает конкуренции со стороны немецких автомобилей.
Kia
Kia представила Optima пятого поколения в ноябре прошлого года, а в декабре состоялась премьера глобальной версии бизнес-седана. Сменивший поколение автомобиль стал длиннее и "перерос" Toyota Camry: колесная база выросла на 45 мм до 2850 мм, длина увеличилась до 4905 мм (+50 мм), высота, напротив, уменьшилась на 20 мм до 1445 мм, а ширина осталась прежней — 1860 мм.
Внешность претерпела значительные изменения: седан получил модную "заваленную" крышу, новую решетку радиатора, рельефный бампер и необычную оптику.
В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, тачскрин мультимедиа размерностью 10,25 дюймов и фоновая подсветка интерьера.
Kia
Для Optima впервые стала доступна система полного привода. В гамму двигателей в России войдет турбомотор объемом 1,6 мощностью 180 л.с. и 2-литровый двигатель мощностью 180 л.с. Оба сочетаются с восьмидиапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и "мокрым" картером.
Цена новой Optima пока неизвестна. На сегодняшний день в России доступен седан четвертого поколения, стоимость которого варьируется от 1,36 мл до 2,11 млн руб.
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Автоновости , Kia , Toyota , Toyota Camry , Kia Optima
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