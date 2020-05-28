Московским водителям продлят спецпропуска 

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Спецпропуска для московских водителей, оформленные ранее для поездок на работу, будут автоматически продлены до 14 июня.

Пропускной режим, связанный с пандемией коронавируса, решено продлить до 14 июня, сообщается на сайте мэрии Москвы. Для поездок по столице на личном и общественном транспорте по-прежнему будет необходим цифровой пропуск.

В мэрии напомнили, что в случае поездки в парк или сквер на автомобиле также необходимо оформить спецпропуск.

Кроме этого, с 1 июня по решению властей возобновят работу столичные автосалоны.

С 27 мая ездить по Москве разрешается только при наличии столичного цифрового пропуска. Оформленные через сервисы Московской области пропуска со среды стали недействительны в Москве.

Оформить спецпропуск можно на сайте mos.ru, по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77, отправив смс на номер 7377 или через приложение "Московский транспорт".