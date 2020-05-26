Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые правила выдачи ОСАГО разъяснили 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Российский союз автостраховщиков (РСА) разъяснил новые правила выдачи ОСАГО водителям, согласно которым нарушения правил дорожного движения (ПДД) теперь будут учитываться при определении тарифа. Об этом пишет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах выдачи ОСАГО 25 мая. Новые правила позволяют страховщикам учитывать несколько видов грубых нарушений ПДД. К ним относятся вождение в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения или побег водителя с места аварии.
Кроме того, в течение года до заключения договора могут учитываться нарушения, которые не привели к аварии (проезд на красный свет, выезд на «встречку», превышение скорости более чем на 60 километров в час). Такие нарушения должны быть зафиксированы дорожными камерами.
Обновленные нормы позволят приблизиться к полной индивидуализации при выдаче ОСАГО и дадут автовладельцам дополнительные экономические стимулы не нарушать правила, пояснили в РСА.
Последние новости
Путин объявил новую дату парада Победы Путин объявил новую дату парада Победы Минздрав назвал число умерших медиков с коронавирусом Минздрав назвал число умерших медиков с коронавирусом США сообщили о переброске в Ливию МиГ-29, Су-35 и Су-24 ВКС России США сообщили о переброске в Ливию МиГ-29, Су-35 и Су-24 ВКС России
Комментарии 3
Автоновости , Видео , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция ищет водителя, записавшего на видео свои 323 км/ч
Полиция ищет водителя, записавшего на видео свои 323 км/ч
Стоит ли сейчас покупать машину
Стоит ли сейчас покупать машину
Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы
Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера
Мамонты автопрома: почему вымирают рамные внедорожники?
Мамонты автопрома: почему вымирают рамные внедорожники?
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение