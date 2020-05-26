Volkswagen назвал дату премьеры нового кроссовера 

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Немецкий бренд назвал новую дату дебюта кроссовера Nivus для Южной Америки — 28 мая. Продажи могут стартовать уже в июне.

Ранее паркетник планировали показать в конце апреля, однако дату премьеры перенесли. Первый серийный SUV-купе Volkswagen базируется на модульной платформе MQB A0, на которой также построен Polo и бразильский Virtus. Колесная база кроссовера составит 2,56 м.

В апреле

Volkswagen

опубликовал порцию снимков Nivus в ярком фирменном камуфляже. Один из читателей индийской версии издания Autocar обработал фотографии, показав предполагаемую внешность нового паркетника.

Ожидается, что Nivus разделит с Virtus и Polo 1-литровый турбодвигатель TSI мощностью 128 л.с. Такой мотор работает в тандеме с шестидиапазонным "автоматом" и передним приводом.

В салоне установят систему мельтимедиа Play с 8-дюймовым тачскрином и возможностью интеграции со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.

Производство Nivus наладят на бразильском заводе в Сан-Бернарду-ду-Кампу. В Европе SUV может появиться в следующем году.

Ранее во вторник Volkswagen озвучил российские цены новой Jetta. Новинка поступила в продажу в трех комплектациях и с двумя двигателями на выбор.