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В России отметили резкий рост стоимости автомобилей с пробегом 

runews24.ru и ещё 1 2 часа назад
В России резко подорожали авто с пробегом
Фото: runews24.ru
В ходе исследования применялись данные по пяти наиболее востребованных автомобилях, выпущенных три года назад.
Средняя стоимость LADA Granta составляет 346,6 тысячи рублей, а в январе этот автомобиль стоил примерно столько же. В Уфе цена на седан выросла на 14% до 333,7 тысячи рублей, а в Тюмени — упала на 20% до 264,7 тысячи рублей.
Hyundai Solaris подорожал на 1% до 661,1 тысячи рублей. В Красноярске стоимость выросла на 29% до 616 тысяч рублей, а в Самаре отмечено снижение цен на 11% до 634,2 тысячи рублей.
Skoda Octavia 2017 года выпуска осталась на уровне 928,4 тысячи рублей. В Тюмени показатели выросли на 28% до 1,115 миллиона рублей, тогда как в Тольятти седан подешевел на 43% до 750 тысяч рублей.
Седан Toyota Camry остался по стоимости на уровне 1,414 миллиона рублей, а в январе он стоил 1,403 миллиона рублей. В Ульяновске данная модель подорожала на 14% до 1,65 миллиона рублей, в Саратове подешевела на 19% до 1,165 миллиона рублей.
Премиальный BMW 5-Series в среднем подорожал на 2% до 2,257 миллиона рублей.
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Автоновости , Hyundai , Lada Granta , BMW , Hyundai Solaris , Lada , Toyota , Skoda Octavia , Skoda , Toyota Camry
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