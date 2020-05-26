В России резко подорожали авто с пробегом

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В ходе исследования применялись данные по пяти наиболее востребованных автомобилях, выпущенных три года назад.

Средняя стоимость LADA Granta составляет 346,6 тысячи рублей, а в январе этот автомобиль стоил примерно столько же. В Уфе цена на седан выросла на 14% до 333,7 тысячи рублей, а в Тюмени — упала на 20% до 264,7 тысячи рублей.

Hyundai Solaris подорожал на 1% до 661,1 тысячи рублей. В Красноярске стоимость выросла на 29% до 616 тысяч рублей, а в Самаре отмечено снижение цен на 11% до 634,2 тысячи рублей.

Skoda Octavia 2017 года выпуска осталась на уровне 928,4 тысячи рублей. В Тюмени показатели выросли на 28% до 1,115 миллиона рублей, тогда как в Тольятти седан подешевел на 43% до 750 тысяч рублей.

Седан Toyota Camry остался по стоимости на уровне 1,414 миллиона рублей, а в январе он стоил 1,403 миллиона рублей. В Ульяновске данная модель подорожала на 14% до 1,65 миллиона рублей, в Саратове подешевела на 19% до 1,165 миллиона рублей.