Женевский автосалон могут перенести на 2022 год

Отмена моторшоу в Женеве в этом году принесла организаторам серьезные финансовые потери. Из-за этого следующий автосалон может быть перенесён на 2022 год.

По сообщениям пресс-службы выставки, руководители вынуждены были отказаться от займа на 16,8 миллионов швейцарских франков, предложенного властями Швейцарии. Условия кредита подразумевали передачу управления мероприятием в руки сторонних подрядчиков.

Предоставляя кредит, власти также требовали, чтобы автосалон прошёл в следующем году, но по словам организационного комитета, потенциальные участники могут быть не готовы. Текущий финансовый кризис и повсеместный режим самоизоляции привел к слишком большим убыткам всей автомобильной индустрии. Потери самих организаторов моторшоу составили 11 миллионов швейцарских франков.

Женевская выставка, отмененная Федеральным советом Швейцарии за четыре дня до открытия, является крупнейшей в стране. В прошлом году её посетителями стали более 600 тысяч человек, среди которых было 10 тысяч представителей автомобильных СМИ. Доход организаторов в 2019 году составил 200 миллионов франков.