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Женевская автовыставка состоится не ранее 2022 года 

Car.ru 5 часов назад
Женевский автосалон могут перенести на 2022 год
Фото: Car.ru
Отмена моторшоу в Женеве в этом году принесла организаторам серьезные финансовые потери. Из-за этого следующий автосалон может быть перенесён на 2022 год.
По сообщениям пресс-службы выставки, руководители вынуждены были отказаться от займа на 16,8 миллионов швейцарских франков, предложенного властями Швейцарии. Условия кредита подразумевали передачу управления мероприятием в руки сторонних подрядчиков.
Предоставляя кредит, власти также требовали, чтобы автосалон прошёл в следующем году, но по словам организационного комитета, потенциальные участники могут быть не готовы. Текущий финансовый кризис и повсеместный режим самоизоляции привел к слишком большим убыткам всей автомобильной индустрии. Потери самих организаторов моторшоу составили 11 миллионов швейцарских франков.
Женевская выставка, отмененная Федеральным советом Швейцарии за четыре дня до открытия, является крупнейшей в стране. В прошлом году её посетителями стали более 600 тысяч человек, среди которых было 10 тысяч представителей автомобильных СМИ. Доход организаторов в 2019 году составил 200 миллионов франков.
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