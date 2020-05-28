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Россияне стали реже выставлять на продажу свои автомобили 

Car.ru и ещё 6 2 часа назад
Россияне стали реже выставлять на продажу автомобили
Фото: Car.ru
На российском вторичном рынке стало гораздо меньше авто, если рассматривать предложения, опубликованные весной 2020 года.
Аналитики, которые подсчитали количество подержанных автомобилей на продаже в России, пришли к выводу, что в 2020 году местные автолюбители стали в два раза реже продавать личный транспорт.
Если рассматривать предложения, в которых фигурируют автомобили из двадцатки самых популярных, то можно заметить, что в марте 2020 года количество авто превышало отметку в 85 тысяч, в следующем месяце это значение снизилось до 40 тысяч транспортных средств, в мае показатель остался таким же.
То есть российские автолюбители стали в два раза реже продавать автомобили. Связано это с затянувшимся экономическим кризисом.
Но также специалисты отметили, что снижение количества автомобилей на вторичном рынке не стало причиной для повышения цен на авто. В марте средняя стоимость транспортного средства подержанном состоянии составляла 721 тысячу рублей. В апреле показатель снизился на тысячу, в мае еще на 10 тысяч рублей.
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