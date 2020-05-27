В Москве изменился пропускной режим 

Со среды ездить по столице разрешается только при наличии московского цифрового пропуска.

Изменение пропускного режима с 27 мая анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин . Ранее передвигаться по столице можно было при наличии как московского, так и подмосковного спецпропуска. Оформленные через сервисы Московской области пропуска со среды стали недействительны в Москве.

Жителям Подмосковья, которым необходимо поехать в столицу, теперь нужно оформлять московские пропуска. Сделать это можно на сайте mos.ru, по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77, отправив смс на номер 7377 или через приложение "Московский транспорт".

В Департаменте транспорта напомнили, что перед каждой поездкой на автомобиле следует проверять привязку номера автомобиля к спецпропуску. Сервис для такой проверки также запустили на сайте столичной мэрии

Передвижение по столице без пропуска как на личном, так и на общественном транспорте карается штрафом в размере 5 тыс. руб. Ранее власти упростили обжалование штрафов, выписанных за езду без пропуска. Специалисты МАДИ проанализировали, по каким причинам водители чаще всего бывают не согласны с вынесенным штрафом, и на основании этого приготовили семь форм заявлений. Обращение можно подать через портал mos.ru.