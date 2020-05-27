Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве изменился пропускной режим 

Авторамблер 4 часа назад
В Москве изменился пропускной режим
Фото: АГН "Москва" / Александр Авилов
Со среды ездить по столице разрешается только при наличии московского цифрового пропуска.
Изменение пропускного режима с 27 мая анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее передвигаться по столице можно было при наличии как московского, так и подмосковного спецпропуска. Оформленные через сервисы Московской области пропуска со среды стали недействительны в Москве.
Жителям Подмосковья, которым необходимо поехать в столицу, теперь нужно оформлять московские пропуска. Сделать это можно на сайте mos.ru, по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77, отправив смс на номер 7377 или через приложение "Московский транспорт".
В Департаменте транспорта напомнили, что перед каждой поездкой на автомобиле следует проверять привязку номера автомобиля к спецпропуску. Сервис для такой проверки также запустили на сайте столичной мэрии.
Передвижение по столице без пропуска как на личном, так и на общественном транспорте карается штрафом в размере 5 тыс. руб. Ранее власти упростили обжалование штрафов, выписанных за езду без пропуска. Специалисты МАДИ проанализировали, по каким причинам водители чаще всего бывают не согласны с вынесенным штрафом, и на основании этого приготовили семь форм заявлений. Обращение можно подать через портал mos.ru.
Видео дня. Блогер гонял на Gelandewagen с откидными номерами
Авторамблер: последние новости
В США заполняют стадионы ненужными автомобилями В США заполняют стадионы ненужными автомобилями Volkswagen назвал дату премьеры нового кроссовера Volkswagen назвал дату премьеры нового кроссовера Kia привезет в Россию новую Optima Kia привезет в Россию новую Optima
Комментарии 6
Автоновости , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дороже квартиры: названы цены суперкроссоверов Mercedes
Дороже квартиры: названы цены суперкроссоверов Mercedes
Представлены обновленные купе и кабриолет Mercedes E-class
Представлены обновленные купе и кабриолет Mercedes E-class
ДТП с грузовиками в Москве: есть пострадавшие
ДТП с грузовиками в Москве: есть пострадавшие
Транспортный налог-2020: как добиться перерасчёта и скидки?
Транспортный налог-2020: как добиться перерасчёта и скидки?
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение