Минкультуры оценило идею автокинотеатров 

Министерство культуры позитивно отнеслось к возможности массового открытия автомобильных кинотеатров, которые должны помочь разнообразить досуг россиян по всей стране.
Работники Минкультуры оказались готовы разработать, совместно с Минздравом, специальные технические и санитарные требования, чтобы обеспечить безопасность всех посетителей автокинотеатров.
Сейчас подобный досуг не сильно распространён на территории России, если сравнивать с Германией или США, где подобные услуги практикуются не один десяток лет. Развитием сети автомобильных кинотеатров собирается заняться компания «Каро», которая планирует поставить в Казани, Москве и Санкт-Петербурге шесть больших телевизионных экранов.
Правда, когда именно произойдёт открытие необычных кинотеатров, сколько будут стоить билеты и какой там будет сервис — пока неизвестно. Более подробно об этом можно говорить после того, как городские администрации Казани, Москвы и Питера, дадут свои разрешения на установку автокинотеатров.
Недавно мы писали, что немецкая компания представила новые надувные экраны Airscreen Drive для автокинотеатров.