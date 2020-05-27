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Минкультуры оценило идею автокинотеатров 

Car.ru и ещё 3 3 часа назад
Минкультуры оценило идею автокинотеатров
Фото: Car.ru
Министерство культуры позитивно отнеслось к возможности массового открытия автомобильных кинотеатров, которые должны помочь разнообразить досуг россиян по всей стране.
Работники Минкультуры оказались готовы разработать, совместно с Минздравом, специальные технические и санитарные требования, чтобы обеспечить безопасность всех посетителей автокинотеатров.
Сейчас подобный досуг не сильно распространён на территории России, если сравнивать с Германией или США, где подобные услуги практикуются не один десяток лет. Развитием сети автомобильных кинотеатров собирается заняться компания «Каро», которая планирует поставить в Казани, Москве и Санкт-Петербурге шесть больших телевизионных экранов.
Правда, когда именно произойдёт открытие необычных кинотеатров, сколько будут стоить билеты и какой там будет сервис — пока неизвестно. Более подробно об этом можно говорить после того, как городские администрации Казани, Москвы и Питера, дадут свои разрешения на установку автокинотеатров.
Недавно мы писали, что немецкая компания представила новые надувные экраны Airscreen Drive для автокинотеатров.
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Автоновости , Минздрав РФ , Минкультуры
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