Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тысячам московских водителей отменили штрафы за езду без пропуска 

Motor.ru и ещё 7 1 час назад
Тысячам московских водителей отменили штрафы за езду без пропуска
Фото: © Воронин Денис/Агентство «Москва»
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила почти 3,5 тысячи штрафов для автомобилистов, которые передвигались по городу с недействительными пропусками. Речь идёт о случаях, когда водители неверно указывали номер транспортного средства при оформлении цифрового пропуска.
В разговоре с ТАСС глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что МАДИ продолжает аннулировать постановления, вынесенные в отношении водителей, неверно оформивших пропуск. К 28 мая в Москве насчитывается 3471 автомобилист, которому не придется платить пять тысяч за передвижение с недействительным пропуском.
«Ещё раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет, — отметил Ликсутов. — Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить».
Подать жалобу о штрафе можно на сайте Mos.ru, выбрав одну из предложенных причин несогласия с наказанием и заполнив соответствующую форму. Обращение можно подать и через портал «Автокод».
С 27 мая в Москве изменились правила оформления цифрового пропуска — в столице перестали действовать подмосковные пропуска. Теперь для того, чтобы ездить на автомобиле по городу, жителям Московской области и других регионов нужно оформить московский пропуск и привязать к нему номер транспортного средства.
Между тем, в Подмосковье пропускной режим, введённый в целях профилактики борьбы с коронавирусом, отменили ещё 23 мая.
Видео дня. Четыре оператора возобновили работу каршеринга
Motor.ru: последние новости
Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы Chery объявила название нового китайского бренда для России Chery объявила название нового китайского бренда для России Единственный универсал Nissan Skyline GT-R выставили на продажу Единственный универсал Nissan Skyline GT-R выставили на продажу
Комментарии
Автоновости , Максим Ликсутов , ИТАР-ТАСС , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда обновленный Kia Rio ждать в России
Когда обновленный Kia Rio ждать в России
Названы поводы для снятия машины с гарантии
Названы поводы для снятия машины с гарантии
Дачная парковка: навес, гараж или чехол?
Дачная парковка: навес, гараж или чехол?
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Таксист умер от COVID после плевка пассажира
Таксист умер от COVID после плевка пассажира
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение