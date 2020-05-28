Тысячам московских водителей отменили штрафы за езду без пропуска 

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила почти 3,5 тысячи штрафов для автомобилистов, которые передвигались по городу с недействительными пропусками. Речь идёт о случаях, когда водители неверно указывали номер транспортного средства при оформлении цифрового пропуска.

В разговоре с ТАСС глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что МАДИ продолжает аннулировать постановления, вынесенные в отношении водителей, неверно оформивших пропуск. К 28 мая в Москве насчитывается 3471 автомобилист, которому не придется платить пять тысяч за передвижение с недействительным пропуском.

«Ещё раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет, — отметил Ликсутов. — Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить».

Подать жалобу о штрафе можно на сайте Mos.ru, выбрав одну из предложенных причин несогласия с наказанием и заполнив соответствующую форму. Обращение можно подать и через портал «Автокод».

С 27 мая в Москве изменились правила оформления цифрового пропуска — в столице перестали действовать подмосковные пропуска. Теперь для того, чтобы ездить на автомобиле по городу, жителям Московской области и других регионов нужно оформить московский пропуск и привязать к нему номер транспортного средства.

Между тем, в Подмосковье пропускной режим, введённый в целях профилактики борьбы с коронавирусом, отменили ещё 23 мая.