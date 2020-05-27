В Москве оштрафовали мать девятилетнего водителя 

Мировой судья участка №55 московского района Тёплый Стан оштрафовал на 50 тысяч рублей Елену Лапутину, управлявшую каршеринговым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и допустившую за руль своего девятилетнего сына, сообщает 27 мая РАПСИ.

Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Свою вину осужденная признала полностью.

Из материалов дела следует, что 25 января женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле каршеринга, во время поездки допустила к управлению транспортным средством 9-летнего сына. По ее словам мальчик сам попросился за руль. Ранее обвиняемую лишили водительских прав, и она не могла управлять транспортным средством.