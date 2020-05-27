Слежку Дептранса за бизнес-такси признали законной

В Дептрансе уточнили, что таксисты обязаны предоставлять представителям ГИБДД необходимые документы. Также водители должны предоставлять ведомству геоданные, о чем прежде сообщил мэр Москвы, издав указ.

Ранее прокуратура столицы признала деятельность службы такси Wheely незаконной. Организация отказывалась предоставлять ведомству данные о местоположении своих водителей и их маршруты. Получать сведения операторы должны, согласно указу мэрии, в режиме реального времени, причем также сообщать о водителях и пассажирах все, что нужно.

По распоряжению Дептранса, требования мэрии признали вполне законными, они были согласованы Роскомнадзором и ЦФО. Организация рискует прекратить свою деятельность, если не согласится выполнять требования. Компания поспешила опубликовать в Twitter сообщение о своем недовольстве, причем на английском языке.

Учитывая, что Wheely уже вышла на международный рынок, это неудивительно. В Дептрансе же отметили, что своими действиями организация ставит под угрозу безопасность пассажиров и своих сотрудников, что недопустимо в текущей ситуации в городе.