Тариф на развес: как подорожает ОСАГО 

В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась размытая формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф не только для злостных нарушителей ПДД, но и для законопослушных автомобилистов, выяснила «Газета.Ru». Информацию подтвердили в ЦБ Госдуме . В качестве причины для повышения стоимости ОСАГО могут быть использованы плохое техсостояние машины, ее вес и возраст, активный стиль вождения водителя, а также абсолютно любые типы штрафов ПДД.

В финальной версии закона об ОСАГО появился новый подпункт «г», который в числе прочих предусматривает причины, по которым абсолютно любому страхователю может быть назначена (повышена или понижена) индивидуальная цена полиса. Закон о внесении изменений в действующую редакцию был подписан и опубликован президентом 25 мая.

«…страховщики устанавливают значения базовых ставок страховых тарифов в зависимости от факторов, в качестве которых могут применяться: […] г) иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда», — говорится в документе.

Для разъяснения этой формулировки «Газета.Ru» обратилась к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову , который с коллегами разрабатывал эти поправки и выступал по ним основным спикером в СМИ. На уточняющий вопрос, о каких «факторах» идет речь, депутат пояснил, что «указанные факторы будут устанавливаться страховщиками самостоятельно, они не должны быть одинаковыми у всех компаний, поэтому эта норма не содержит исчерпывающего перечня».

«Именно подход, заложенный в пункте 2 статьи 9 ФЗ об ОСАГО (вышеозвученные поправки — «Газета.Ru»), позволит страховщикам устанавливать индивидуальный тариф для конкретного страхователя, учитывающий его манеру вождения и другие моменты, влияющие на степень страхового риска», — сообщил «Газете.Ru» Аксаков.

В пресс-службы Российского союза страховщиков (РСА) туманность формулировки подпункта «г» в законе объяснили использованием терминологии, «близкой к актуарной математике», на которой построено страхование, и такая терминология «может быть не до конца понятна обычному обывателю».

Пусть будет как в Германии

В Центробанке рассказали «Газете.Ru», что новый пункт в ОСАГО вводит «открытый перечень факторов», которые страховщики смогут использовать для повышения или понижения стоимости полиса. Банк будет сам утверждать эти критерии.

«При этом факторы должны отвечать двум критериям: иметь существенное влияние на степень риска и не входить в устанавливаемый Банком России перечень запрещенных факторов, — сообщили в пресс-службе ЦБ. — Международный опыт показывает, что в качестве таких факторов могут учитываться характеристики транспортного средства (вес, прочее), интенсивность его использования, характеристики водителя (аккуратность вождения, соблюдение ПДД)».

Депутат Аксаков также привел пример индивидуализации «автогражданки» из зарубежного опыта. Так, по его словам, в Германии учитывают при калькуляции тарифа страховки пробег, возраст, наличие других договоров страхования, количество используемых автомобилей, документы о повышении водительского мастерства. В Италии и Армении в зачет идут частота поездок и время суток, в которое преимущественно используется машина.

В ЦБ подчеркнули, что минимальные и максимальные значения базовых ставок (тарифный коридор), в пределах которых страховщик применяет эти факторы, по-прежнему устанавливаются Банком России.

Российский союз автостраховщиков (РСА), который будет предлагать ЦБ эти критерии риска как координатор, обозначает, что компании будут вычислять некую вероятность наступления ДТП у конкретного водителя. Как это будет делаться, страховой союз не объясняет.

«Скажем, сейчас для всех жителей какого-то субъекта РФ предусмотрена единая базовая ставка для конкретной категории транспортного средства. С помощь данного пункта страховщик сможет разделить страхователей на тех, кто с более низкой вероятностью попадет в ДТП, и им базовую ставку уменьшить, и тех, кто более вероятно попадет в ДТП, и им наоборот ее повысить», — уточнили в пресс-службе РСА.

Троянский конь

На раннем этапе реформы ОСАГО информации о возможном повышении тарифа законопослушным водителям не возникало.

Когда готовились поправки, такие существенные нововведения не упоминались ни регулятором, ни парламентариями, ни страховщиками.

Речь шла о повышении стоимости ОСАГО для злостных нарушений ПДД. Они упомянуты в этих поправках и сейчас — это неоднократные в течение года проезд на красный свет светофора, превышение скорости более чем на 60 км/час, а также выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде.

«Морально нравственные самоограничения — это не про наших финансистов-рыночников и не по наш надзор, который, оперируя ущербом от хищений страховщиками денежных средств, использует его как основной аргумент и обоснование для повышения тарифов ОСАГО», — сказал «Газете.Ru» Лысаков.

По его мнению, указанные факторы должны быть четко сформулированы в законе, список их должен быть исчерпывающим и строго ограниченным.

Денег мало

Среди основных причин, из-за которых страховщики продвигали реформу ОСАГО, — это мнимая убыточность этого бизнеса, напоминает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. По актуарным расчетам правительства, в терминологии, которую упоминает РСА, предельный уровень убыточности в ОСАГО — это когда ежегодные выплаты превышают 77% от сборов за полисы. По словам Ифанова, за 17-летнюю историю этого вида страхования ни разу этот порог не был достигнут, в среднем страховщики тратили 50-60% на выплаты, остальное шло им в виде сверхдоходов.

«Если вы сейчас откроете официальный обзор ЦБ страхового рынка за 2019 год, то увидите, что динамика выплат гражданам по ОСАГО самая маленькая в страховании. АвтоКАСКО, ДМС, страхование жизни на фоне автогражданки показывают огромнейший рост выплат, при этом цены на эти добровольные полисы, а значит конкурентные, замерзли», — объясняет эксперт.

ОСАГО — это отдушина для страховщиков, здесь они добирают свои потери на добровольных видах страхования, уверен Ифанов.

ОСАГО давно созрело, чтобы стать добровольным, настаивает юрист.

Теперь страховщики смогут использовать туманную формулировку закона для повышения стоимости полиса за абсолютно все нарушения ПДД — штрафы дорожных камер, неправильную парковку и прочее, полагает правозащитник и адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько . Закон, подписанный и вступивший в силу, исправить невозможно, нужно было это делать на стадии обсуждений, но из-за пандемии внимание общественности было отвлечено, говорит он.

«Возможно, конечно, кто-то будет оспаривать этот пункт в Верховном суде, но это маловероятно», — заметил адвокат.

По его мнению, размытая формулировка новых поправок приведет к росту тарифа для законопослушных граждан при том, что сама услуга ОСАГО совершенно деградировала.