Когда обновленный Kia Rio ждать в России

Появление в продаже обновленного Kia Rio, который вслед за своим собратом Hyundai Solaris переживет фейслифтинг, не за горами. Накануне стало известно, когда стоит ждать появления нового «Рио» в РФ.

Как сообщает российское представительство «Киа», новый Rio появится в продаже во второй половине 2020 года. В настоящее время автомобиль проходит финальные тестовые испытания.

Ожидается, что с рестайлингом новый Kia Rio обзаведется другими бамперами, иной радиаторной решеткой, модернизированными фарами и задними фонарями.

Моторная линейка останется без изменений. Автомобиль получит такие же двигатели, которые сейчас устанавливают на актуальный Rio: 1,4— и 1,6-литровые бензиновые агрегаты на 100 и 123 лошадиные силы соответственно. В качестве трансмиссий предложены 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат». Эти же коробки передач предложат и для покупателей реформенной модели.

Модель Kia Rio X-Line, также ожидающая обновления, также будет представлена в этом году.