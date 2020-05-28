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Стало известно, когда ждать в РФ обновленный Kia Rio 

Daily-Motor 54 минуты назад
Когда обновленный Kia Rio ждать в России
Фото: Kia
Появление в продаже обновленного Kia Rio, который вслед за своим собратом Hyundai Solaris переживет фейслифтинг, не за горами. Накануне стало известно, когда стоит ждать появления нового «Рио» в РФ.
Как сообщает российское представительство «Киа», новый Rio появится в продаже во второй половине 2020 года. В настоящее время автомобиль проходит финальные тестовые испытания.
Ожидается, что с рестайлингом новый Kia Rio обзаведется другими бамперами, иной радиаторной решеткой, модернизированными фарами и задними фонарями.
Моторная линейка останется без изменений. Автомобиль получит такие же двигатели, которые сейчас устанавливают на актуальный Rio: 1,4— и 1,6-литровые бензиновые агрегаты на 100 и 123 лошадиные силы соответственно. В качестве трансмиссий предложены 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат». Эти же коробки передач предложат и для покупателей реформенной модели.
Модель Kia Rio X-Line, также ожидающая обновления, также будет представлена в этом году.
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Автоновости , Hyundai , Kia , Hyundai Solaris , Kia Rio
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