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Россия останется без популярного автомобильного бренда 

Lenta.ru и ещё 19 27 минут назад
Россия останется без популярного автомобильного бренда
Фото: Datsun
Японский концерн Nissan до 2023 года оставит Россию без производства автомобилей популярного бренда Datsun. Об этом говорится в опубликованной 28 мая программе трансформации и устойчивого роста компании до 2023 года, сообщает РИА Новости.
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Анонсированы закрытие заводов в Испании и Индонезии и выход компании из Южной Кореи. В компании объяснили такие действия оптимизацией неприбыльных операций и избыточных объектов, а также необходимостью структурных реформ. В России компания сосредоточится на выпуске основных моделей.
Datsun собирают на мощностях «АвтоВАЗа», совладельцами которого является альянс Renault-Nissan. Бренд возродили в 2014 году, базой для него стала российская платформа Lada Kalina. В продажу пошли седан on-DO и хэтчбек mi-DO.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) указывала, что в 2019 году в России проданы 22,4 тысячи новых Datsun, что позволило бренду занять 17 место среди всех автопроизводителей.
На фоне глобального экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, Nissan приходится идти на крайние меры. Компания намерена сократить 20 тысяч работников по всему миру и остановить ряд заводов в том числе европейских. Однако еще в прошлом финансовом году, завершившемся в марте, Nissan Motor показал чистый убыток 6,2 миллиарда долларов.
Партнер Nissan по альянсу, французский Renault, также столкнулся с проблемами. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что без государственной помощи компания может прекратить свое существование.
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Автоновости , Nissan , Datsun , Lada , Lada Kalina , Renault , Автоваз , РИА Новости
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