Россия останется без популярного автомобильного бренда 

Японский концерн Nissan до 2023 года оставит Россию без производства автомобилей популярного бренда Datsun . Об этом говорится в опубликованной 28 мая программе трансформации и устойчивого роста компании до 2023 года, сообщает РИА Новости.

Анонсированы закрытие заводов в Испании и Индонезии и выход компании из Южной Кореи. В компании объяснили такие действия оптимизацией неприбыльных операций и избыточных объектов, а также необходимостью структурных реформ. В России компания сосредоточится на выпуске основных моделей.

Datsun собирают на мощностях «АвтоВАЗа» , совладельцами которого является альянс Renault-Nissan. Бренд возродили в 2014 году, базой для него стала российская платформа Lada Kalina. В продажу пошли седан on-DO и хэтчбек mi-DO.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) указывала, что в 2019 году в России проданы 22,4 тысячи новых Datsun, что позволило бренду занять 17 место среди всех автопроизводителей.

На фоне глобального экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, Nissan приходится идти на крайние меры. Компания намерена сократить 20 тысяч работников по всему миру и остановить ряд заводов в том числе европейских. Однако еще в прошлом финансовом году, завершившемся в марте, Nissan Motor показал чистый убыток 6,2 миллиарда долларов.