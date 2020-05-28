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Nissan объявил о масштабной реструктуризации 

Motor.ru 3 часа назад
Nissan объявил о масштабной реструктуризации
Фото: Motor.ru
Компания Nissan анонсировала ряд мер, которые обеспечат компании устойчивый рост и позволят достичь финансовой стабильности. Четырехлетний план предусматривает масштабную оптимизацию бизнеса, сокращение издержек и урезание модельного ряда.
Ключевыми рынками сбыта для Nissan станут Северная Америка, Китай и Япония. Здесь компания выступит в роли «лидера» для других участников альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В странах Южной Америки, государствах АСЕАН (в ассоциацию входят десять стран в Юго-Восточной Азии) и Европе деятельность будет поддерживаться на должном операционном уровне за счет средств альянса, то есть там компания станет «последователем».
Рост продаж обеспечат усиление позиций в ключевых сегментах, преимущественно C и D, а также вывод на рынок электромобилей и спорткаров. Всего в ближайшие три года Nissan планирует представить 12 новых моделей. При этом в Японии доля электрифицированных машин в общем объеме должна вырасти до 60 процентов, а на мировом рынке к 2023 году Nissan хочет ежегодно реализовывать миллион электрокаров и гибридов e-POWER. Не забыт и автопилот ProPILOT: он появится еще на 20 моделях, продающихся в 20 странах.
Кроме того, в планах Nissan провести масштабную оптимизацию бизнеса. Во-первых, компания уйдет из Южной Кореи; во-вторых, прекратит продавать автомобили под брендом Datsun в России. Объемы глобального производства снизятся на 20 процентов (до 5,4 миллиона автомобилей); загрузка заводов увеличится до 80 процентов. Закроются два предприятия: площадки в Испании и Индонезии. Модельный ряд сократится с 69 до 55 машин. Постоянные издержки в рамках стратегии должны быть уменьшены на 300 миллиардов иен (2,8 миллиарда долларов).
Наконец, большинство автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi перейдут на архитектуру CMF (Common Module Family), которая лежит в основе Renault Clio и Nissan Juke. Так, в ближайшее время унификации подвергнутся Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Datsun , Nissan X-Trail , Nissan Juke , Renault , Renault Clio , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander
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