Nissan объявил о масштабной реструктуризации 

Компания Nissan анонсировала ряд мер, которые обеспечат компании устойчивый рост и позволят достичь финансовой стабильности. Четырехлетний план предусматривает масштабную оптимизацию бизнеса, сокращение издержек и урезание модельного ряда.

Ключевыми рынками сбыта для Nissan станут Северная Америка, Китай и Япония. Здесь компания выступит в роли «лидера» для других участников альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В странах Южной Америки, государствах АСЕАН (в ассоциацию входят десять стран в Юго-Восточной Азии) и Европе деятельность будет поддерживаться на должном операционном уровне за счет средств альянса, то есть там компания станет «последователем».

Рост продаж обеспечат усиление позиций в ключевых сегментах, преимущественно C и D, а также вывод на рынок электромобилей и спорткаров. Всего в ближайшие три года Nissan планирует представить 12 новых моделей. При этом в Японии доля электрифицированных машин в общем объеме должна вырасти до 60 процентов, а на мировом рынке к 2023 году Nissan хочет ежегодно реализовывать миллион электрокаров и гибридов e-POWER. Не забыт и автопилот ProPILOT: он появится еще на 20 моделях, продающихся в 20 странах.