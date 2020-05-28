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Найден способ ускорить строительство дорог в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Найден способ ускорить строительство дорог в России
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
Власти рассматривают возможность выбора группы «Нацпроектстрой» в качестве единственного исполнителя по госконтрактам на ряд объектов трассы М-4 «Дон» для ускорения стройки. Предприятие может получить контракт на строительство дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон».
Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.
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Автоновости , Правительство РФ
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