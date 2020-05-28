Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД спрогнозировала вал кандидатов на экзамены 

Car.ru и ещё 2 1 час назад
ГИБДД спрогнозировала вал кандидатов на экзамены
Фото: Car.ru
Сотрудники ГИБДД сделали прогноз по поводу сильного увеличения числа желающих получить водительские удостоверения после открытия всех ведомств и автошкол.
Центральное руководство Госавтоинспекции сообщило, что ожидает большой прирост начинающих водителей после окончания режима самоизоляции. В связи с этим, все сотрудники, привлеченные к экзаменам, будут работать в усиленном графике. Подготовительные работы к наплыву желающих получить водительские права уже начались.
«Главам Госавтоинспекции всех российских регионов был отдан приказ о подготовке к усиленному режиму работы регистрационных и экзаменационных отделов ГИБДД, чтобы все граждане не испытывали каких-либо проблем при желании получить водительские права», — говорит заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин.
Отдельно отмечается, что Госавтоинспекция никогда не ограничивала свою работу в период введения выходных, но свою работу прекращали автошколы, которые постепенно возобновляют обучение и приём новых абитуриентов.
Если всё пойдёт по плану ГИБДД, то с наплывом людей удастся справиться за 2-3 месяца.
Видео дня. Четыре оператора возобновили работу каршеринга
Car.ru: последние новости
Розничные цены на автомобильное топливо не меняются с начала года Розничные цены на автомобильное топливо не меняются с начала года В Москве отменили 3,4 тыс. штрафов водителям из-за ошибок в пропусках В Москве отменили 3,4 тыс. штрафов водителям из-за ошибок в пропусках "КамАЗ" приступил к достижению "Евро-6" "КамАЗ" приступил к достижению "Евро-6"
Комментарии
Автоновости , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Daimler отвергли синтетическое топливо
В Daimler отвергли синтетическое топливо
Женевский автосалон могут перенести на 2022 год
Женевский автосалон могут перенести на 2022 год
Подростки угнали маршрутку и попали в ДТП
Подростки угнали маршрутку и попали в ДТП
В Москве задержали обругавшего полицейских таксиста
В Москве задержали обругавшего полицейских таксиста
Минкультуры оценило идею автокинотеатров
Минкультуры оценило идею автокинотеатров
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение