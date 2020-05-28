ГИБДД спрогнозировала вал кандидатов на экзамены 

Сотрудники ГИБДД сделали прогноз по поводу сильного увеличения числа желающих получить водительские удостоверения после открытия всех ведомств и автошкол.

Центральное руководство Госавтоинспекции сообщило, что ожидает большой прирост начинающих водителей после окончания режима самоизоляции. В связи с этим, все сотрудники, привлеченные к экзаменам, будут работать в усиленном графике. Подготовительные работы к наплыву желающих получить водительские права уже начались.

«Главам Госавтоинспекции всех российских регионов был отдан приказ о подготовке к усиленному режиму работы регистрационных и экзаменационных отделов ГИБДД, чтобы все граждане не испытывали каких-либо проблем при желании получить водительские права», — говорит заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин.

Отдельно отмечается, что Госавтоинспекция никогда не ограничивала свою работу в период введения выходных, но свою работу прекращали автошколы, которые постепенно возобновляют обучение и приём новых абитуриентов.

Если всё пойдёт по плану ГИБДД, то с наплывом людей удастся справиться за 2-3 месяца.