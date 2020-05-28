Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«КамАЗ» приступил к достижению «Евро-6» 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
«КамАЗ» приступил к достижению «Евро-6»
Фото: Car.ru
Камский автомобильный завод стремится оптимизировать свои двигатели и в будущем выпускать их по стандартам «Евро-6». Вместе с тем V8 будут тестировать на соответствие утвержденным ранее нормам «Евро-5».
Представители российской компании отметили, что все тестирования агрегатов будут проводиться на стендах AVL в Австрии. Инженеры компании не только анализируют выхлопные газы силовых агрегатов, но и проводят дополнительную диагностику, чтобы адаптировать двигатели к требованиям стандартов "Евро-5" и "Евро-6".
Примечательно, что вместе со своими комплектующими "КамАЗ" тестирует и комплектующие компаний Cummins, Daimler, Weichai. Соответствие их нормам "Евро-5" проверяют с помощью технологий SCR и нейтрализующей жидкости AdBlue, она снижает уровень выброса азота в атмосферу. На стенде можно тестировать агрегаты в течение дня или недели, процесс проходит автоматически и практически не требует вмешательства со стороны специалистов завода.
Все получаемые данные остаются в компьютере компании, доступ к ним можно получить в любой момент, что очень удобно.
Видео дня. Четыре оператора возобновили работу каршеринга
Car.ru: последние новости
Розничные цены на автомобильное топливо не меняются с начала года Розничные цены на автомобильное топливо не меняются с начала года Россияне стали реже выставлять на продажу свои автомобили Россияне стали реже выставлять на продажу свои автомобили В Москве отменили 3,4 тыс. штрафов водителям из-за ошибок в пропусках В Москве отменили 3,4 тыс. штрафов водителям из-за ошибок в пропусках
Комментарии
Автоновости , Daimler , Камаз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Renault сократит 15 тыс. рабочих мест по всему миру
Renault сократит 15 тыс. рабочих мест по всему миру
Kia привезет в Россию новую Optima
Kia привезет в Россию новую Optima
Lada Largus с пробегом. Все недостатки авто
Lada Largus с пробегом. Все недостатки авто
Стоит ли покупать авто с дубликатом ПТС?
Стоит ли покупать авто с дубликатом ПТС?
В России резко подорожали авто с пробегом
В России резко подорожали авто с пробегом
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение