«КамАЗ» приступил к достижению «Евро-6» 

Камский автомобильный завод стремится оптимизировать свои двигатели и в будущем выпускать их по стандартам «Евро-6». Вместе с тем V8 будут тестировать на соответствие утвержденным ранее нормам «Евро-5».

Представители российской компании отметили, что все тестирования агрегатов будут проводиться на стендах AVL в Австрии. Инженеры компании не только анализируют выхлопные газы силовых агрегатов, но и проводят дополнительную диагностику, чтобы адаптировать двигатели к требованиям стандартов "Евро-5" и "Евро-6".

Примечательно, что вместе со своими комплектующими "КамАЗ" тестирует и комплектующие компаний Cummins, Daimler , Weichai. Соответствие их нормам "Евро-5" проверяют с помощью технологий SCR и нейтрализующей жидкости AdBlue, она снижает уровень выброса азота в атмосферу. На стенде можно тестировать агрегаты в течение дня или недели, процесс проходит автоматически и практически не требует вмешательства со стороны специалистов завода.

Все получаемые данные остаются в компьютере компании, доступ к ним можно получить в любой момент, что очень удобно.