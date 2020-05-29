АвтоВАЗ приостановил финансирование своих проектов 

Руководители АвтоВАЗ приняли решение ограничить финансирование проектов.

Представители российской компании считают, что инвестиции в новые проекты стоит «заморозить» до 30 июня. Приказ о таком решении был подписан еще в начале прошлого месяца, когда президент АвтоВАЗ принимал решения по выходу из сложной экономической ситуации.

Также из документа понятно, что финансирование главных для компании разработок не завершится, к таким проектам относятся следующие модели: Niva, которая перешла компании после распада альянса с GM, Vesta и Largus.

Пока что в планах АвтоВАЗ продемонстрировать новые версии автомобилей осенью 2020 года. Но вот обновленную Lada Vesta автолюбителям придется подождать подольше.

В компании уже рассказали о том, что рестайлинг перечисленных транспортных средств не подразумевает кардинальных конструктивных изменений или доработок внешнего вида автомобилей.

Так для Lada Vesta готовится модернизация кузова и интерьера, у Largus же изменится только передняя часть и некоторые элементы салона, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.