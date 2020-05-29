Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как будет происходить отмена нештрафуемых +20 км/ч рассказали эксперты 

Car.ru 5 часов назад
Как будут отменять нештрафуемый порог +20 км/ч
Фото: Car.ru
Власти уже проводят подготовку к реализации нового проекта КоАП. В рамках нововведений хотят также отменить нештрафуемый порог в +20 км/ч. Процесс, как отметили специалисты, изначально запустят в больших городах.
Представители ведомства объяснили, как будет проходить процесс отмены нештрафуемого порога в России. Вместе с ним будут введены новые нормы по допускаемой скорости — с 60 км/ч, используемых сейчас, до 50 км/ч, принятых в Европе. Глобальное обсуждение проекта начнется уже в следующем месяце, в документе появится много нововведений.
Изначально власти планировали сильно увеличить размеры штрафов, но затем отказались от этой идеи. А вот вопросу об отмене нештрафуемых 20 км/ч решили уделить особое внимание, чтобы максимально адаптировать его к реалиям в стране.
Car.ru
Внимание к нему в очередной раз привлек Александр Васильев, член комитета Госдумы по транспорту. Именно он первым предложил убрать нештрафуемый порог, но не в ближайшее время. Опрос показал, что столь кардинальные изменения могут привести к социальному взрыву.
В больших городах, отметили эксперты, скорее всего, установят нештрафуемый порог на отметке 10 км/ч, а когда их жители привыкнут к новому режиму, тогда можно будет применять нововведения в регионах.
Видео дня. Гений из Армении собрал машину из разных запчастей
Car.ru: последние новости
АвтоВАЗ приостановил финансирование своих проектов АвтоВАЗ приостановил финансирование своих проектов Участок трассы «Дон» расширят Участок трассы «Дон» расширят В Китае выпустили аналог Suzuki Jimny В Китае выпустили аналог Suzuki Jimny
Комментарии
Автоновости , Александр Васильев , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Составлен рейтинг самых удобных автомобилей в России
Составлен рейтинг самых удобных автомобилей в России
Российские автовладельцы выбрали самые удобные машины
Российские автовладельцы выбрали самые удобные машины
Из-за каких проблем стоит поскорее продать автомобиль
Из-за каких проблем стоит поскорее продать автомобиль
Зачем нужна вертикальная полоса на боковом зеркале авто
Зачем нужна вертикальная полоса на боковом зеркале авто
Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно
Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение