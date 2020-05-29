Как будут отменять нештрафуемый порог +20 км/ч

Власти уже проводят подготовку к реализации нового проекта КоАП. В рамках нововведений хотят также отменить нештрафуемый порог в +20 км/ч. Процесс, как отметили специалисты, изначально запустят в больших городах.

Представители ведомства объяснили, как будет проходить процесс отмены нештрафуемого порога в России. Вместе с ним будут введены новые нормы по допускаемой скорости — с 60 км/ч, используемых сейчас, до 50 км/ч, принятых в Европе. Глобальное обсуждение проекта начнется уже в следующем месяце, в документе появится много нововведений.

Изначально власти планировали сильно увеличить размеры штрафов, но затем отказались от этой идеи. А вот вопросу об отмене нештрафуемых 20 км/ч решили уделить особое внимание, чтобы максимально адаптировать его к реалиям в стране.

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Внимание к нему в очередной раз привлек Александр Васильев , член комитета Госдумы по транспорту. Именно он первым предложил убрать нештрафуемый порог, но не в ближайшее время. Опрос показал, что столь кардинальные изменения могут привести к социальному взрыву.

В больших городах, отметили эксперты, скорее всего, установят нештрафуемый порог на отметке 10 км/ч, а когда их жители привыкнут к новому режиму, тогда можно будет применять нововведения в регионах.