Кроссовер Volkswagen поедет на этиловом спирте

Компания Volkswagen продолжает расширение линейки кроссоверов. Накануне состоялась презентация модели Nivus, представляющего собой компактный хэтчбек, стилизованный под кроссовер. От SUV новому Nivus достался только декоративный обвес из некрашеного пластика. Других атрибутов классических кроссоверов у «Нивус» не имеется: ни высокого дорожного просвета, ни полного привода, что не удивительно, поскольку автомобиль спроектирован на базе хэтчбек Polo.

Разработкой нового Volkswagen Nivus, длина которого составляет всего 4270 мм, занималось бразильское подразделение немецкой марки. Именно здесь кросс-хэтч будут продавать первое время.

Под капот новинки установлен 3-цилиндровый бензиновый 1-литровый турбомотор, способный работать, как на бензине, так и на этиловом спирте (популярном виде топлива в Бразилии).

На классическом топливе отдача двигателя Nivus составит 116 лошадиных сил. На этаноле мощность будет равна уже 128 «силам». Трансмиссия: безальтернативный 6-диапазонный «автомат».

Производство «Нивуса» стартует в начале лета. После того, как в компании оценят популярность этой модели в странах Южной Америки и Мексики, кросс-хэтч доберется до Европы. О возможном появлении этой модели в России — пока не сообщается.