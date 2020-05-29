В Китае выпустили аналог Suzuki Jimny 

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Китайская автомобильная марка Hunan Hengrun Automobile (Hengrun) выпустила бюджетного конкурента Suzuki Jimny

Новый электрифицированный автомобиль называется Hengrun A0. Многие китайские эксперты сказали, что внешний вид данной машины сильно напоминает Suzuki Jimny, так как электромобиль имеет схожие выштамповки, форму и даже некоторые детали. Но сказать, что Hengrun просто украли и адаптировали чужой труд — нельзя.

Текущие размеры Hengrun A0 составляют: длина — 3560 мм, ширина — 1610 мм, высота — 1705 мм. Инженеры Hengrun сообщают, что новый электрокар в разы легче своего конкурента и имеет более высокий дорожный просвет.

Hengrun A0 оснащается одним электрическим двигателем, мощность которого составляет 42 лошадиные силы. Также модель оборудовали автоматической коробкой передач и литий-ионной аккумуляторной батареей.

На одном заряде АКБ китайский автомобиль способен проехать 352 км пути на максимальной скорости в 102 км/ч.

Стоимость нового Hengrun A0 будет объявлена в ближайшее время. В какие страны Hunan Hengrun Automobile собирается поставлять машины — пока неизвестно.