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В ГИБДД назвали ключевой фактор риска ДТП 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
В ГИБДД назвали ключевой фактор риска ДТП
Фото: РИА Новости
Основным фактором риска дорожно-транспортных происшествий в России стало отвлечение внимания водителей за рулем. Об этом говорится в информационных материалах ГИБДД России, распространенных на пресс-конференции в ТАСС.
"Наряду с динамичным развитием технологий, в том числе в сфере коммуникаций и IT, отвлечение внимания водителей и пешеходов на дороге стало одним из ключевых факторов риска ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Участникам дорожного движения необходимо осознать и перестать недооценивать эту проблему, помнить обо всех опасных факторах, провоцирующих отвлечение внимания, и развивать в себе умение концентрироваться на окружающей реальности, не переключая внимание с дорожной ситуации на что-либо или на кого-либо", — говорится в материалах.
Также там отмечено, что в связи с этой проблемой ГИБДД России организовала социальную кампанию "Внимание на дорогу". "В рамках реализации кампании в летний и осенний периоды текущего года в регионах России пройдут целевые мероприятия с максимально широким охватом участников дорожного движения. На этапе подготовки проведения кампании была детально изучена проблематика и особенности поведения на дороге ключевых целевых аудиторий. По итогам обширных исследований экспертами в области безопасности дорожного движения совместно Госавтоинспекцией МВД России для каждой аудитории был разработан комплекс тематических обучающих мероприятий, с помощью которых информация будет донесена до участников дорожного движения в наиболее доступной форме", — отмечено в материалах.
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Автоновости , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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