Рубль не вывозит: авто в РФ снова подорожают

Через месяц начнется вторая после «черного марта» волна повышения цен на новые автомобили — компании вынуждены поэтапно компенсировать падение рубля. Об этом «Газете.Ru» рассказали дилеры и автопроизводители. Очень скоро в автосалонах закончатся стоки, законтрактованные до девальвации, а новые партии машин и невыкупленные старые запасы у дистрибьюторов будут дороже на 2-4%. Несмотря на длительный карантин, никаких дисконтов от автопроизводителей и дилеров ожидать не стоит.

В марте падение рубля спровоцировало ажиотажный спрос на автомобили, а в апреле и мае большинство российских дилеров не могли торговать из-за карантина. Опрошенные «Газетой.Ru» представители автобизнеса говорят, что машины, выкупленные зимой и весной пока что продаются по старым ценам. Но уже в конце июня и июле компании начнут переписывать ценники, потому что закончатся старые машины.

«На складах осталось определенное количество автомобилей, законтрактованных в марте и начале апреля, однако нельзя сказать, что их очень много. Автомобили, которые остались, будут реализовываться по старым прайс-листам», — рассказал директор филиала «Авилон. Hyundai » Дмитрий Макарычев.

В среднем период оборачиваемости машины — 40-65 дней, но наиболее популярные модели были распроданы ещё в марте во время бума продаж,

отмечает вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Серей Киселев. По его словам, стоки по старым ценам пока еще есть, но меньше среднестатистического уровня из-за всплеска продаж в марте.

«И еще есть такой нюанс, что и в обычные года автопроизводители всегда повышают цены, чтобы компенсировать рост инфляции. В этом году прибавляется девальвация, — рассказал «Газете.Ru» Киселев. — Первая реакция дистрибьюторов на это колебание уже прошла в апреле — примерно на 2-3% к ценам. По моим ожиданиям, и многие импортеры уже об этом говорят, вторая волна будет в конце июня и в июле — примерно такой же процент».

По словам собеседника, третий этап повышения цен с большой долей вероятности придётся на осень, когда потребление оживает. На стоимости автомобилей может отрицательно сказаться падение спроса — чем меньше локальные иностранные заводы, производят автомобилей, тем выше себестоимость единицы товара. Соответственно, автокомпаниям придется компенсировать выпадающие доходы ростом цен.

Схожего мнения придерживается генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин

«В этом году цены на автомобили вырастут больше. На 3-4% за лето и в сумме на 7-8% — до конца года.

Это связано с тем, что и автопроизводители, и дилеры фактически не работали два месяца и несли убытки, которые будут очень медленно компенсироваться», — объяснил Петрунин.

Сами автопроизводители пока что не спешат анонсировать свою ценовую политику. В Hyundai и Genesis говорят, что «стараются сдерживать цены для своих клиентов, чтобы они смогли удовлетворить спрос». В компании Volvo пояснили «Газете.Ru», что пока не собираются ничего менять вплоть до третьего квартала.

В компаниях Suzuki Chery также цены не обсуждают, но сообщили, что из-за сложной экономической ситуации в стране пошли на дополнительные маркетинговые акции для клиентов. Представитель японской Subaru отмечает, что поскольку машины бренда полностью импортируются, то компания «сильно зависит от динамики курса доллара в ближайшее время».

В неофициальной беседе с «Газетой.Ru» представители автокомпаний говорят, что цены начнут поднимать в начале июля. В июне не будут, поскольку многие хотят поддержать дилеров, простоявших из-за карантина два месяца без оборотных средств.

Некоторые производители уже анонсировали небольшой рост цен на новые поставки, знает Денис Петрунин из «АвтоСпецЦентра». Это подорожание связано, как с выходом новых моделей, так и с ростом курса доллара (в основном касается не производящих в России компаний, которые сильнее растут в цене). В целом, цена большинства локализованных брендов пока что действительно сдерживается, отмечает Петрунин.

Цены на локализованные в России иностранные марки будут расти медленнее, на импортные — быстрее, отмечает собеседник.

Jeep и Наиболее ощутимый рост будет по нишевым моделям, у которых маленький объем продаж в России —это Cadillac Honda , считает он. Корректировка цен произойдет, как только в продажу поступят новые партии автомобилей, но она вряд ли будет сильной, полагает Макарычев из «Авилона»

«Вероятно, в первые месяцы после открытия дилеры будут предлагать своим клиентам различные скидки, однако даже несмотря на это мы прогнозируем этим летом объем продаж на уровне 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он.

Несмотря на очевидный тренд подорожания, россияне уже не побегут в автосалоны, как в марте, массового возврата покупателей теперь не стоит ждать, как минимум год, соглашается автомобильный эксперт Сергей Ифанов.