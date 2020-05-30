«Убийца» Tesla появился на китайском рынке 

Компания Xpeng Motors запустила этой весной на рынке Поднебесной электрический седан P7, способный проезжать на одной зарядке более 650 км.

Экстерьер электрокара с «двухэтажной» головной оптикой и узким задним фонарем тянет на собирательный образ из черт Tesla Model S, Porsche Taycan и даже Citroen . Впрочем, куда важнее то, что у него внутри.

P7 стоит дешевле чем более компактная Tesla Model 3 и при этом обгоняет ее по запасу хода в ездовом цикле NEDC. Наиболее доступный вариант, начинающийся от 32 тысяч долларов, осиливает 568 км и оснащен силовой установкой, приводящей задние колеса. Вариант за 36 тысяч долларов проезжает 706 км, а полноприводный спринтер с неизвестным пока радиусом действия и разгоняющийся до 100 км/ч за 4,3 секунды потянет на 48 тысяч долларов.

Все модификации оснащены тяговой аккумуляторной батареей емкостью 80,9 кВт∙ч, которая в течение десяти минут получает от экспресс-терминала заряд, достаточный чтобы проехать 120 км.

Цитаты Porsche в дизайне могут показаться притянутыми, но вклад немецкой компании в создание P7 очевиден — она участвовала в разработке шасси. В оснащение входит автопилот третьего уровня, способный брать на себя управление на шоссе и самостоятельно парковать электрокар. Комплекс включает в себя 14 камер, обеспечивающие круговой обзор, 12 ультразвуковых датчика и пять радаров миллиметрового диапазона, способные «смотреть» сквозь дождь и туман на 200 метров.

Тем временем Tesla разрабатывает недорогую и долговечную тяговую аккумуляторную батарею, которая поможет снизить цену электрокаров. Первым ее получит Model 3 для китайского рынка.