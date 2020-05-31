Поехали? В Москве 1 июня откроются автосалоны 

В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны. Минпромторг ждет продаж российских машин, дилеры просят льгот и господдержки, а автоэксперты прогнозируют пике на авторынке.

Дезинфекиция и социальная дистанция. Бизнес подготовился: клининг на высоте, только бы разрешили работать, говорит директор дилерского центра « Audi Авилон» Ренат Тюктеев.

Ренат Тюктеев директор дилерского центра «Audi Авилон»:

«Естественно, обработка помещений по специальному алгоритму, то есть очень серьезно повышаются требования к клининговой компании. Шоу-румы размечены таким образом, чтобы держать дистанцию между посетителями и сотрудниками не меньше чем полтора метра. Везде расставлены антисептики, даже есть ограничения по количеству посетителей, которое мы можем запускать в дилерский центр. Это привязано к квадратным метрам. Классическим требованием сейчас стало измерение температуры у входящих посетителей, если посетитель пришел без маски или перчаток, то мы будем выдавать их каждому входящему».

По словам участников рынка, в апреле массовый сегмент просел на 64% по сравнению с прошлогодними показателями, а премиум — на 60%. Возможно, майские показатели будут чуть лучше — за месяц дилеры приспособились к онлайн-работе и стали выдавать автомобили, в том числе кредитные, покупка которых была в стадии оформления на момент введения карантина.

Что касается июньских покупок, на них существенно повлияет и фактор тест-драйва. Эта опция пока под запретом. Как выбрать автомобиль, не прокатившись за рулем, не совсем понятно. Сегодня в автосалоны придут в том числе те, перед кем встала необходимость экстренной покупки машины — авария, угон, продажа. К слову, таких и в «мирное» время всего 10-20% от общего числа покупателей.

Основная масса потенциальных клиентов, которые хотели бы просто сменить старый автомобиль на новый, сегодня не станет тратить на это деньги и еще покатается на прежнем железном коне, а покупку отложит до лучших времен.

Никакого отложенного спроса не будет, а годовое падение продаж новых автомобилей составит 50-60%, даже при открытых автосалонах, считает автоэксперт Артем Бобцов. Хотя в салонах сегодня можно найти очень выгодные предложения.

Артем Бобцов автоэксперт:

«За то время, пока два месяца мы были на изоляции, курс сначала резко вырос, потом достаточно сильно упал. Многие дилеры продают машины сейчас вообще по февральским ценам. Поскольку еще большое количество машин было завезено в январе — феврале по нормальному курсу доллара в районе 63 и евро в районе 70 рублей. Часть продают уже по ценам апрельским, когда машины были заведены по новому курсу. Будет такая некая, наверное, хаотичность в плане цен. Люди, которые хотят сейчас купить машину, могут поискать и найти достаточно выгодные предложения».

В целом цены выросли не слишком значительно. Так, в немецкой «большой тройке» стоимость Audi выросла в мае на 1-4%, в зависимости от модели; BMW — на 2-6%; Mercedes-Benz — на 2-3,5%.

Минпромторг ожидаемо советует покупать новое и отечественное. Программа льготного автокредитования включает теперь медработников, семьи с одним несовершеннолетним ребенком и тех, кто отдал в trade-in очень старое авто. Кредит выделяется на приобретение автомобиля не дороже 1 млн рублей. Минпромторг просит увеличить порог до 1,5 млн рублей. На эту суммы сегодня можно приобрести очень неплохой вариант « Лады » или простенькую иномарку.

Олег Мосеев президент РОАД:

«Нам предлагали вообще вернуться к программе субсидирования кредитной ставки общей, а не только по спецпрограммам, и на нее тоже распространить субсидирование 10% скидки. Это бы сильно поддержало рынок, а с учетом того, что государство только от одного НДС 20% при продаже машины возвращает, то 10% отдавать потребителю, мне кажется, совершенно разумно. Там еще другие налоги есть — 1 к 2,5, 1 к 3 получается эффективность этой госпрограммы. Плюс занятость людей и еще многие социальные факторы».

Ассоциация просит власти вернуть скидки за утилизацию старого коммерческого транспорта. В 2009 году после кризиса скидки на новый автомобиль в обмен на утиль личного и коммерческого хлама глобально помогли отрасли остаться на плаву.