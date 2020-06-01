Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около 50 новых дорожных знаков появится в Финляндии 

News.ru 4 часа назад
Около 50 новых дорожных знаков появится в Финляндии
Фото: News.ru
Управление транспорта и связи Traficom Финляндии сообщило о реорганизации безопасности дорожного движения в стране. В рамках программу введут около 50 новых дорожных знаков.
Пересмотренный Закон о дорожном движении создаст основу для движения транспорта и безопасности в будущем. Реформа Закона о дорожном движении упрощает регулирование. Со вступлением в силу нового закона несколько правил также будут отменены. К ним относятся, например, Правила дорожного движения и Правила использования транспортных средств на дороге, — привели сообщение ведомства в РИА Новости.
Среди новых знаков будут: знак, запрещающий проезд на шипованной резине, знак с минимальной допустимой скоростью движения, знак, указывающий на участок дороги с приоритетом для велосипедистов и другие.
Особое внимание в реформе дорожной безопасности уделено велосипедистам. Для них вводятся несколько новых правил. Например, помимо специального знака, который отдаёт им приоритет в дорожном движении, велосипедистов обяжут оборудовать своё транспортное средство звонком и задней фарой.
Отмечается, что символ человека на дорожных знаках лишат гендерных отличий. Кроме того, в Финляндии откажутся от жёлтой разметки на дороге.
На реализацию реформы планируют потратить около 10 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы после критики. В проекте новой редакции закона предполагалось существенно увеличить штрафы за превышение скоростного режима.
Видео дня. "Автодор" анонсировал повышение скоростного режима на трассе М11 в июне
News.ru: последние новости
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Цены в России за неделю выросли на 0,1% Цены в России за неделю выросли на 0,1% Страховщики смогут повышать тариф ОСАГО из-за стиля вождения Страховщики смогут повышать тариф ОСАГО из-за стиля вождения
Комментарии
Автоновости , Минюст РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женевский автосалон могут перенести на 2022 год
Женевский автосалон могут перенести на 2022 год
Менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
Менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
Как будут отменять нештрафуемый порог +20 км/ч
Как будут отменять нештрафуемый порог +20 км/ч
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Слежку Дептранса за бизнес-такси признали законной
Слежку Дептранса за бизнес-такси признали законной
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение