В России появится новый штраф

В новой редакции КоАП появится статья, наказывающая владельца брошенного разукомплектованного автомобиля.

Министерство Юстиции РФ предложило в статью 16.10 нового КоАП внести ответственность за брошенные разукомплектованные транспортные средства, хранящиеся вне специальных площадок. За это предлагается наказывать штрафом в размере 1 — 3 тысячи рублей. Наказание будет налагаться на последнего владельца транспортного средства.

Сейчас на территории России только в некоторых регионах существует штрафные санкции за брошенные во дворах автомобили. Законодательство Санкт-Петербурга на владельца разукомплектованной машины, которая препятствуют мероприятиям по содержанию и благоустройству муниципальных объектов, накладывает штраф от 3 000 до 5 000 рублей. В некоторых российских городах такие машины эвакуируют на специальную стоянку.

Разукомплектованными машинами предлагается называть останки сожженного автомобиля, а также транспортные средства с отсутствующими кузовными деталями. Разбитые стёкла также будут определять машину в эту категорию.

Необходимо признать, что пока в законодательстве не предусмотрели места для хранения этих авто.