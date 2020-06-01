Что стало известно о новом кроссовере Nissan

Японская компания провела в интернете презентацию своего будущего паркетника, который известен по концепту Nissan Ariya.

Первые разработки производителя были представлены на токийском автосалоне три года назад в виде концепта электрического внедорожника IMx. Усовершенствованную версию показали на том же моторшоу в конце прошлого года. Прототип Ariya уже имел внешний дизайн, похожий на конвейерную модель. Как стало известно, компания получила патент на серийный автомобиль.

Рассматривая патентные скетчи можно понять, что серийный

Nissan

Ariya получит несколько иной передний бампер с прямоугольными отверстиями диффузора. На переднем крыле автомобиля разместили зарядный порт, прикрытый крышкой.

Nissan

За основу будущего кроссовера взята полноприводная электроплатформа e-4orce, которая уже стала «тележкой» для прототипа Leaf AWD. Последний отличается суммарной мощностью силовой установки в 304 лошадиные силы, а на одной зарядке способен проехать 480 километров.

Nissan

Премьеру этого электрического кроссовера ожидают в конце текущего года и не исключено его появление на российском рынке. Всё будет зависеть от спроса на электрокары в отечественных дилерских центрах, а также от создания инфраструктуры для бестопливных автомобилей, которая не торопиться развиваться в России.