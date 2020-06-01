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KIA в июне восстанавливает полноценную деятельность в России 

Car.ru и ещё 3 1 час назад
KIA восстанавливает бизнес в России
Фото: KIA
Вся дилерская сеть корейского бренда KIA, представленная на российском рынке, возобновит свою работу в июне текущего года в полном объеме.
На сегодняшний день к работе вернулись более 70% дилеров бренда. Представители компании отмечают, что работа выполняется в строгом соответствии с санэпидемиологическими нормами. Это гарантирует безопасность не только для сотрудников центров, но и для каждого клиента, который обратится за предоставлением определенных услуг.
Поэтапное восстановление рабочей деятельности позволит минимизировать риски, связанные с экономическим кризисом. У дилеров есть минимальные складские запасы, поэтому производство моделей тоже должно быть восстановлено в полном объеме.
Руководители корейского концерна уверены в том, что они смогут побороть кризис, учитывая тот факт, что выпускаемые машины пользуются популярностью на российском рынке. Главным преимуществом машин марки становится сочетание доступной цены и качества сборки основных узлов.
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Автоновости , Kia
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