KIA восстанавливает бизнес в России

Вся дилерская сеть корейского бренда KIA, представленная на российском рынке, возобновит свою работу в июне текущего года в полном объеме.

На сегодняшний день к работе вернулись более 70% дилеров бренда. Представители компании отмечают, что работа выполняется в строгом соответствии с санэпидемиологическими нормами. Это гарантирует безопасность не только для сотрудников центров, но и для каждого клиента, который обратится за предоставлением определенных услуг.

Поэтапное восстановление рабочей деятельности позволит минимизировать риски, связанные с экономическим кризисом. У дилеров есть минимальные складские запасы, поэтому производство моделей тоже должно быть восстановлено в полном объеме.

Руководители корейского концерна уверены в том, что они смогут побороть кризис, учитывая тот факт, что выпускаемые машины пользуются популярностью на российском рынке. Главным преимуществом машин марки становится сочетание доступной цены и качества сборки основных узлов.