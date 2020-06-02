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Раскрыта внешность нового бэтмобиля 

Motor.ru и ещё 4 2 часа назад
Раскрыта внешность нового бэтмобиля
Фото: Motor.ru
Концепт-художник и моделлер Джефф Фрост выложил на своем сайте фотографии нового автомобиля Бэтмена, но сразу же их удалил. Тем не менее снимки успели расползтись по Сети: их повторно опубликовали уже в фанатском твиттер-аккаунте The Batman (2021) dir. Matt Reeves.
Внешне новая машина Темного рыцаря, роль которого исполнит Роберт Паттисон, напоминает современные рестомоды классических американских маслкаров, но с поправкой на слегка футуристичный дизайн. Двигатель установлен сзади, и до конца неясно, что это: V8 или все-таки V10. Издание Jalopnik, к примеру, считает, что агрегат больше похож на фордовский Triton V10 6.8, разные варианты которого устанавливали на внедорожники Excursion и тяжелые пикапы F-серии.
Общий дизайн нового бэтмобиля, по всей видимости, отсылает к комиксам 1970-х и 1980-х годов, а сама машина отдаленно напоминает и Dodge Charger, и Plymouth Barracuda.
Однако здесь используется оригинальное шасси с трубчатой рамой, поэтому о каком-то действительно близком сходстве речи быть не может.
Помимо британского актера Роберта Паттисона, который играет Бэтмена, в картине снимаются Зои Кравиц (в роли Женщины-кошки), Пол Дано (Риддлер), Колин Фаррелл (Пингвин), Джон Туртурро (Кармин Фальконе), Джеффри Райт (комиссар Гордон), Энди Серкис (дворецкий Альфред) и Питер Сарсгаард (окружной прокурор Гил Колсон).
В российский прокат новый фильм о Бэтмене выйдет 25 июня 2021 года.
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Автоновости , Plymouth , Dodge , Plymouth Barracuda , Dodge Charger , Питер Сарсгаард , Джеффри Райт , Колин Фаррелл , Энди Серкис , Джон Туртурро , Роберт Паттисон , Пол Дано
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