Раскрыта внешность нового бэтмобиля 

Концепт-художник и моделлер Джефф Фрост выложил на своем сайте фотографии нового автомобиля Бэтмена, но сразу же их удалил. Тем не менее снимки успели расползтись по Сети: их повторно опубликовали уже в фанатском твиттер-аккаунте The Batman (2021) dir. Matt Reeves.
Внешне новая машина Темного рыцаря, роль которого исполнит Роберт Паттисон, напоминает современные рестомоды классических американских маслкаров, но с поправкой на слегка футуристичный дизайн. Двигатель установлен сзади, и до конца неясно, что это: V8 или все-таки V10. Издание Jalopnik, к примеру, считает, что агрегат больше похож на фордовский Triton V10 6.8, разные варианты которого устанавливали на внедорожники Excursion и тяжелые пикапы F-серии.
Общий дизайн нового бэтмобиля, по всей видимости, отсылает к комиксам 1970-х и 1980-х годов, а сама машина отдаленно напоминает и Dodge Charger, и Plymouth Barracuda.
Однако здесь используется оригинальное шасси с трубчатой рамой, поэтому о каком-то действительно близком сходстве речи быть не может.
Помимо британского актера Роберта Паттисона, который играет Бэтмена, в картине снимаются Зои Кравиц (в роли Женщины-кошки), Пол Дано (Риддлер), Колин Фаррелл (Пингвин), Джон Туртурро (Кармин Фальконе), Джеффри Райт (комиссар Гордон), Энди Серкис (дворецкий Альфред) и Питер Сарсгаард (окружной прокурор Гил Колсон).
В российский прокат новый фильм о Бэтмене выйдет 25 июня 2021 года.