Раскрыта внешность нового бэтмобиля 

Концепт-художник и моделлер Джефф Фрост выложил на своем сайте фотографии нового автомобиля Бэтмена, но сразу же их удалил. Тем не менее снимки успели расползтись по Сети: их повторно опубликовали уже в фанатском твиттер-аккаунте The Batman (2021) dir. Matt Reeves.

Внешне новая машина Темного рыцаря, роль которого исполнит Роберт Паттисон , напоминает современные рестомоды классических американских маслкаров, но с поправкой на слегка футуристичный дизайн. Двигатель установлен сзади, и до конца неясно, что это: V8 или все-таки V10. Издание Jalopnik, к примеру, считает, что агрегат больше похож на фордовский Triton V10 6.8, разные варианты которого устанавливали на внедорожники Excursion и тяжелые пикапы F-серии.

Общий дизайн нового бэтмобиля, по всей видимости, отсылает к комиксам 1970-х и 1980-х годов, а сама машина отдаленно напоминает и Dodge Charger, и Plymouth Barracuda.

Однако здесь используется оригинальное шасси с трубчатой рамой, поэтому о каком-то действительно близком сходстве речи быть не может.

В российский прокат новый фильм о Бэтмене выйдет 25 июня 2021 года.