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Источник: МВД ввело трехзначные коды для автономеров в ряде регионов 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Фото: РИА Новости
МВД России утвердило изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, соответствующий приказ уже подписан.
"Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что МВД предложило ввести такие изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, разместив на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов соответствующий проект приказа, который и предусматривает расширение количества возможных комбинаций за счет введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона. Теперь, например, автовладельцам Алтайского края будут присваивать номера с кодом 222, Омской области — 555, Свердловской области — 666. Третью цифру в код региона начали добавлять с 2005 году исключительно для Москвы, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров Санкт-Петербурга.
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Автоновости , Другое , ГИБДД , МВД
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