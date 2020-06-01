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В РФ могут ввести штраф за брошенные во дворах автомобили 

Павел Тиунов 53 минуты назад
Автовладельцев в РФ ждет новое наказание
Фото: РИА Новости
Владельцы автомобилей, брошенных во дворах и на территории «зеленых насаждений», должны быть оштрафованы на 1,5 -5 тысяч рублей, заявили представители Совета Федерации по конституционному законодательству. Они предложили внести соответствующие изменения в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), сообщает «Российская газета» https://rg.ru/2020/05/29/v-rossii-vvedut-shtraf-za-broshennye-razukomplektovannye-avtomobili.html.
Речь идет об «оставлении брошенных и разукомплектованных транспортных средств». Под «разукомплектованными» авторы инициативы имеют в виду машины, у которых отсутствуют один или несколько кузовных элементов, разбиты стекла, а также нет фар или колес. К этой категории также относятся сгоревшие автомобили.
Владельцев таких авто, брошенных на газонах и цветниках, предлагается штрафовать на 1,5-4 тысячи рублей. За стоянку поврежденных машин на детских и спортивных площадках автомобилистов собираются штрафовать на 2-5 тысяч рублей.
При этом члены Совета Федерации отмечают, что размер наказания должен быть одинаковым для всех регионов страны. В настоящее время руководители субъектов федерации наделены правом самостоятельно устанавливать наказание за подобные нарушения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что по итогам 2019 года автоинспекторами в России было выписано штрафов на рекордную сумму — более 100 миллиардов рублей. Годом показатель был меньше на 11%.
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Автоновости , Совет Федерации , ГИБДД , "Российская газета"
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