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Владельцев брошенных во дворах автомобилей предложили наказывать рублём 

News.ru 2 часа назад
Автовладельцев в РФ ждет новое наказние
Фото: РИА Новости
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации предлагает штраф до трёх тысяч рублей для владельцев автомобилей, бросивших свои машины во дворах.
Под разукомплектованным транспортным средством подразумевается авто, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство, говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, за мойку машины в запрещенном месте водителей будут наказывать предупреждением или штрафом от одной до двух тысяч рублей. Остановка на газонах и проезд по ним влечет наложение штрафа от полутора до четырех тысяч рублей, а если такое нарушение будет зафиксировано камерой, то заплатить придется две тысячи рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что проекте нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сроки давности привлечения к административной ответственности увеличиваться не будут. Об этом сообщили в Минюсте.
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