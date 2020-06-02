Новый Lexus IS: опубликовано первое фото 

Все новости на карте

Компания представит модель четвертого поколения 9 июня и намекнула на некоторые стилистические особенности тизерным изображением.

Задний фонарь с традиционными для Lexus боковыми "галочками", на сей раз объединенными между собой, — вот пока единственное, что удается рассмотреть.

Скорее всего, в остальном новый IS станет следовать стилистическим ориентирам предшественника. Будет ярким, дерзким и противопоставляющим себя другим премиальным автомобилям размерного класса D.

По предварительным данным, под новым кузовом будет скрываться не платформа TNGA, а прежнее доработанное шасси, настроенное на более драйверсикий лад . В линейку двигателей войдет 2,0-литровая "турбочетверка" мощностью 244 л.с., V6 объемом 3,5 л, развивающий 264 и 315 л.с., а также его 422-сильный вариант для модификации IS 500.