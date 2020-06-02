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В России начнут выдавать новые автомобильные номера 

Lenta.ru и ещё 4 6 часов назад
В России появятся новые автомобильные номера
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел России приняло решение, согласно которому ГИБДД сможет использовать новые цифры для присвоения трехзначных региональных кодов автономеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Соответствующие изменения были внесены в приказ №766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям. Например, москвичи в будущем получат номера с кодом «999» или «277», а также другими трехзначными комбинациями. В Свердловской области будут выдавать номера с кодом «666».
По оценкам экспертов, до того как первые автомобилисты оформят новые знаки пройдет по меньшей мере пара лет. Так, в столице сейчас выдают номера последних серий, которые имеются в наличии: «777» и «799». Однако через несколько лет они могут закончиться.
Производители знаков для автомобилей, в свою очередь, отметили что реализация данного решения будет связана с рядом трудностей, так как цифры от 2 до 6, а также 9 не вмещаются в отведенное под код региона место.
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Автоновости , Другое , ГИБДД , МВД
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