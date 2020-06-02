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В Екатеринбурге отказались от номеров с регионом «666» 

Павел Тиунов и ещё 20 4 часа назад
В Екатеринбурге отказались от номеров с регионом «666»
Фото: ТАСС
В Свердловской области не планируется выдавать автомобильные номера с кодом региона «666», заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Автоинспекторы уверяют, что комбинаций с кодом региона «196» достаточно, чтобы регистрировать автомобили еще не один год.
Журналисты проявили интерес к судьбе номеров с «дьявольским» кодом региона, узнав, что МВД издало указ, согласно которому в ряде субъектов федерации будут введены дополнительные трехзначные комбинации кодов, начинающиеся с 1 до 9. По логике номера с кодом «666» в будущем можно будет получить в Свердловской области, где в настоящее время выдаются регзнаки с кодами «66», «96» и «196».
В пресс-службе регионального управления ГИБДД пояснили, что номера с кодом «666» в ближайшем будущем выдаваться не будут, поскольку комбинаций с регионом «196» «хватит еще не на один год».
«Шестерки вообще не планируются», — резюмировала собеседница агентства.
В феврале, как сообщал «Рамблер», представители Епархиального совета Екатеринбургской епархии высказывали свое мнение относительно возможного появления в обороте автомобильных номеров с кодом «666». Они призвали правоохранителей «включить голову» и заявили о вероятных «последствиях» нововведения.
Видео дня. Названо число арендованных автомобилей каршеринга
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Автоновости , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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