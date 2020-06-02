АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada 

Тольяттинский автогигант начал работать над новой линейкой двигателей, которая в будущем придет на смену нынешним агрегатам.

Актуальная линейка моторов АвтоВАЗа не претерпевала серьезных изменений с 2018 года: тогда руководство завода сообщило, что двигатели удовлетворяют запросы клиентов Lada . С тех пор существующие моторы лишь модернизировались.

В соответствии с апрельским приказом главы АвтоВАЗа, который оказался в распоряжении Drom, концерн начал работу над новой линейкой агрегатов. В документации завода проект значится под как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up. Какие двигатели войдут в новую гамму Lada, пока неизвестно.

В приказе также содержится информация о приостановке финансирования новых проектов до 30 июня. Отмечается, что заморозка не коснулась новой линейки моторов, работа над которой идет согласно графику. Также в силе разработка ключевых проектов — в частности, речь идет об обновлении Largus, Vesta и бывшей Chevrolet Niva, переименованной в Lada Niva.

Новая линейка силовых агрегатов по плану будет выпущена с 2021 по 2026 годы.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ работает над модернизацией самой дорогой версии Lada 4x4 — Bronto. Внедорожник обновится во второй половине нынешнего года и "догонит" остальные комплектации, которые пережили рестайлинг в 2019 году.